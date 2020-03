Die Schulen sind geschlossen und Spielplätze sollten nicht besucht werden. Selbst ein Treffen mit Freunden ist derzeit während der Corona-Krise nicht möglich. Da kommen lustige Videospiele für PC, PS4, Xbox One oder die Nintendo Switch gerade recht. Wir stellen euch die 9 besten Spiele vor, die Kindern derzeit viel Spaß machen und die sicher sind.

Unterhaltung ist während der Coronakrise wichtig, sonst fällt einem zu Hause die Decke auf den Kopf. Besonders Kinder verlieren schnell die Geduld und brauchen eine Beschäftigung.

Bei der Auswahl dieser Spiele haben wir darauf geachtet, dass sie nicht nur gemeinsam Spaß machen, sondern erklären den Eltern, worauf sie achten müssen und für Kinder welcher Altersgruppen sich die Spiele überhaupt eigenen.

9 – Lego: Marvel Superheroes 2

Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch | Release: 14. November 2017 | Website: Steam-Seite von Lego: Marvel Superheroes 2

Lego: Marvel Superheroes 2 bietet Action und Spaß.

Was ist Lego: Marvel Superheroes 2? Wir stellen das Spiel hier zum einen stellvertretend für die Reihe der Lego-Spiele vor und, weil es einfach zu den am besten bewerteten der Serie gehört. Ihr schlüpft in die Rolle bekannter Marvel Superhelden und -Schurke wie Spider-Man, Thor, Hulk, Black Panther, Captain Marvel, Doktor Strange, Grüner Kobold und mehr. Im Team bereist ihr abwechslungsreiche Levels, löst Rätsel, bekämpft Feinde und sammelt Legosteine auf. Auch Bauen spielt eine Rolle.

Wie kompliziert ist das Spiel? Die Lego-Spiele sind eigentlich so gut wie selbsterklärend. Weder ist die Steuerung besonders komplex, noch bietet das Gameplay Mechaniken, in die man sich erst groß einarbeiten muss. Im Grunde weiß man direkt, was zu tun ist und kann losspielen.

Pro Mix aus Lego und Action

Abwechslungsreiche Missionen

Spannender Koop-Spaß Contra Nicht alle Spiele sind für jüngere Kinder geeignet

Spiele bieten oft ähnliche Inhalte

Für welche Altersgruppe eignet sich Lego: Marvel Superheroes 2? Die Spiele hängen mit den zugehörigen Filmen wie Star Wars, Avengers, Indiana Jones, Batman oder Harry Potter zusammen und richten sich entsprechend an etwas ältere Kinder, die mit diesen Geschichten schon etwas anfangen können. Kämpfe spielen eine große Rolle. Eltern sollten definitiv die USK-Alterseinstufung beachten. Bei Lego: Marvel Superheroes 2 ist das „ab 12 Jahren“. Andere Spiele der Reihe sind bereits ab 6 Jahren geeignet.

Wie ist der soziale Umgang im Spiel? Die Community besteht schon aus etwas älteren Kindern. Diese gehen in einem angemessenen Maß miteinander um. Eltern müssen keine überaus toxische Community zu befürchten.