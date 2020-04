6 MMO-Perlen auf Steam – Gute Online-Games, die kaum wer spielt

Auf Steam entdeckt ihr jede Menge Spiele, doch nicht alle finden die Beachtung, die sie verdient hätten. Daher stellen wir euch sechs Steam-Spiele vor, die zwar richtig gute Bewertungen haben, aber kaum gespielt werden.

Bei der Auswahl dieser Titel haben wir darauf geachtet, dass die Spielerzahlen laut Steamcharts unter 500 gleichzeitigen Spielern liegen, die Bewertungen aber sowohl generell als auch in den vergangenen 30 Tagen im positiven Bereich sind.

Darüber hinaus haben wir Online-Spiele aus verschiedenen Genres gewählt, damit ein wenig Abwechslung in die Liste kommt.

6 – Tannenberg

Entwickler: M2H | Genre: Online-Shooter | Release: 13. Februar 2019 | Bezahlmodell: Buy2Play | Website: Tannenberg auf Steam

In Tannenberg erlebt ihr die Gefechte des Ersten Weltkriegs in Massenschlachten für bis zu 64 Spieler.

Was ist Tannenberg? Tannenberg versetzt euch an die Ostfront des Ersten Weltkriegs. Dort kämpfen 64 Spieler um die Kontrolle über strategische Positionen auf dem Schlachtfeld. Sechs große Maps, über 50 Waffen und Bots, welche die Spielerzahl auffüllen, gehören mit dazu. Der Online-Shooter setzt auf Taktik und Teamplay und will eine möglichst authentische Atmosphäre des Ersten Weltkriegs erzeugen.

Wie sehen die Bewertungen aus? Tannenberg kommt bei den Spielern ziemlich gut an. Die Bewertungen der vergangenen 30 Tage liegen bei 93% und damit sehr positiv. Die generelle Wertung beträgt 85%.

Gelobt wird neben der Grafik der Fokus auf taktische aber doch actionreiche Bodengefechte ohne überflüssiges Drumherum wie Luftangriffe oder futuristische Methoden der Kriegsführung. Es erscheinen jedoch relativ selten Updates und die Community ist recht klein, was es schwer macht, genug Mitspieler für große Gefechte zu finden.

Pro Gute Grafik

Packende Atmosphäre

Schnelle aber doch taktische Gefechte Contra Zu wenig Spieler für die Massenschlachten

Updates erscheinen relativ selten

So steht es um die Spielerzahlen: Im Schnitt spielten in den vergangenen 30 Tagen laut Steamcharts 90 Spieler gleichzeitig. Der Peak lag bei 254 gleichzeitigen Spielern. Das ist für einen Online-Shooter, der auf Massenschlachten setzt, natürlich sehr wenig.

Für wen eignet sich Tannenberg? Der Online-Shooter ist für alle interessant, die gerne klassische Shooter-Gefechte erleben wollen, welche sich auf das Wesentliche konzentrieren. Nämlich Bodengefechte. Darüber hinaus erschafft das Spiel eine sehr gute Atmosphäre der Kämpfe im Ersten Weltkrieg.