Die 15 besten Multiplayer-Spiele im Game Pass, dem Netflix für Games

Der Game Pass Ultimate von Microsoft bietet euch gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf viele verschiedene Spiele, die ihr auf der Xbox One und dem PC spielen könnt. Wir haben euch die besten Multiplayer-Titel aus dem Pass herausgesucht.

Was ist der Game Pass? Der Game Pass von Microsoft richtet sich an Besitzer einer Xbox One oder eines PCs. Er bietet euch den Zugriff auf über 200 verschiedene Spiele, sofern ihr ein entsprechendes Abonnement aktiv habt. Das ähnelt dem Prinzip von Netflix, nur für Spiele: Es ist eine Gaming-Flatrate.

Aktuell könnt ihr den Game Pass Ultimate für einen Euro testen und bekommt dabei Spiele für den PC und die Konsole angeboten. Wer jedoch nur eins von beiden besitzt, kann später auf ein entsprechend günstigeres Abonnement wechseln.

Die 3 verschiedenen Modelle vom Game Pass in der Übersicht.

Welche Spiele stellen wir euch vor? Dieser Artikel dreht sich um 15 Multiplayer-Spiele, die derzeit im Pass enthalten sind und die wir euch empfehlen können. Die Titel haben wir in 3 Kategorien eingeteilt:

5 Multiplayer-Spiele mit Fokus auf Story, perfekt für 2 Spieler – Auf dieser Seite

6 Koop-Games für lustige Runden mit Freunden – Auf Seite 2 des Artikels

4 MMOs, in denen ihr auf fremde Spieler treffen werdet – Auf Seite 3 zusammen mit einem Ausblick

Die Auswahl wurde dabei vom Redakteur selbst getroffen und soll eine bunte Mischung an möglichen Spielen darstellen. Eine Übersicht über alle Spiele findet ihr auf der Seite von Xbox.

Beachtet, dass manche Spiele nur für eine der beiden Plattformen nutzbar sind: Nur für PC oder nur für Xbox One. Wir haben das bei jedem Titel erwähnt.

Wolfenstein: Youngblood

Genre: Shooter | Entwickler: MachineGames, Arkane Studios | Release-Datum: 25. Juli 2019 | Im Game Pass erhältlich für die Plattform: PC und Xbox One

Was ist Wolfenstein: Youngblood? Bei diesem Titel handelt es sich um einen Ego-Shooter und ein Spin-off der Wolfenstein-Reihe. Es spielt in einem Alternativszenario, in dem die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben.

Zwillingsschwestern reisen in das von Nazis besetzte Paris und schließen sich dort dem Widerstand an. Mit einem Arsenal aus verschiedenen Waffen, Gadgets und Fertigkeiten schnetzelt ihr euch durch Horden von Gegnern.

Mit wie vielen Spielern kann gespielt werden? Wolfenstein: Youngblood kann problemlos allein gespielt werden. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von einer der beiden Schwestern.

Perfekt spielt sich der Shooter jedoch im Koop zu zweit. Hier kommen beide Schwestern und das Gameplay mit gegenseitigen Wiederbelebungen am besten zur Geltung.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer auf actionreiche Shooter steht und dabei haufenweise Feinde erledigen möchte, wird sich in Wolfenstein: Youngblood wohlfühlen. Am besten schnappt man sich dafür einen guten Freund oder eine gute Freundin und vollendet zusammen die komplette Geschichte.

Zwar ist die Story nicht das Highlight des Spiels, wie unsere Kollegen von der GameStar bei ihrem Test festgestellt haben, doch macht der Shooter insgesamt viel Laune.

Gears 5

Genre: Shooter | Entwickler: The Coallition | Release-Datum: 10. September 2019 | Im Game Pass erhältlich für die Plattform: PC und Xbox One

Was ist Gears 5? In dem Deckungs-Shooter Gears of War 5 wird die Geschichte der vorherigen Teile fortgesetzt. Ihr schlüpft in die Rolle von Kait, die ihrer Herkunft auf den Grund gehen will.

Das Spiel legt Wert auf die „Duck and Cover“-Mechaniken. Zudem werdet ihr mit vielen verschiedenen Waffen ausgestattet und trefft auf andere bekannte Charaktere der Serie.

Mit wie vielen Spielern kann gespielt werden? Gears 5 lässt sich allein oder mit Freunden spielen. Die Story kann dabei im Koop mit bis zu 3 Spielern erledigt werden. Das geht sowohl online als auch lokal an einer Konsole.

Im Escape-Modus könnt ihr mit bis zu 3 Spielern online spielen und versuchen aus dem Geschehen zu fliehen. Im Horde-Modus wiederum kämpft online zusammen mit bis zu 5 Spielern mit vielen Wellen von Gegnern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gears 5 richtet sich an Fans der „Gears of War“-Reihe. Aber auch Shooter-Liebhaber, die sich gerne mal ducken und nicht nur sinnlos Gegner aus dem Weg räumen möchten, werden viel Spaß mit Gears 5 haben.

Besonders die Charaktere des Spiels sind dabei sympathisch, wie in verschiedenen Tests zu Release angemerkt wurde. Außerdem lassen sich im Game Pass frühere Gears-Teile spielen.

Halo – The Master Chief Collection

Genre: Shooter | Entwickler: 343 Industries | Release-Datum: 11. November 2014 (Xbox) | Im Game Pass erhältlich für die Plattform: PC und Xbox One

Was ist Halo? Halo ist eine Serie von Videospielen, in der es um den Kampf zwischen Aliens und Menschen geht. Ihr schlüpft dabei in die Rolle des Master Chiefs und erledigt eure Feinde.

In der Master Chief Collection befinden sich verschiedene Titel der Reihe:

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo 2

Halo 3

Halo 4

Halo: Nightfall

Halo: Reach

Diese Titel sind vollständig, enthalten alle vorhandenen Extras und sind zudem im Multiplayer spielbar.

Mit wie vielen Spielern kann gespielt werden? Halo kann allein oder zusammen mit 3 weiteren Spielern gezockt werden. Auf der Xbox lässt sich lokal im Splitscreen zusammenspielen, während am PC zwingend online gespielt werden muss.

Für wen lohnt sich das Spiel? Halo gehört zu den bekanntesten Videospielserien und es ist für Gamer fast ein Muss, einen Titel der Reihe gespielt zu haben. Für Shooter-Fans ist ein riesiger Spaß, besonders wenn man Halo zusammen mit Freunden erlebt.

Der Game Pass enthält zudem weitere Halo-Titel, darunter Halo 5 und Halo: Spartan Assault.

Final Fantasy XV

Genre: Action-RPG | Entwickler: Square Enix| Release-Datum: 29. November 2016 | Im Game Pass erhältlich für die Plattform: PC und Xbox One

Was ist Final Fantasy XV? Bei diesem Titel der Final Fantasy-Reihe handelt es sich um ein Action-RPG. Es spielt in einer Open World, die etwas düsterer und realistischer ist, als in anderen Teilen der Serie.

Das Rollenspiel spielt in der Welt Eos. Alle Nationen, bis auf das Königreich Lucis, werden von dem Imperium Niflheim beherrscht. Doch auch Lucis wird durch einen Trick eingenommen. Ihr schlüpft in die Rolle des Thronerben von Lucis und versucht, das Königreich zu befreien.

Mit wie vielen Spielern kann gespielt werden? Die ursprüngliche Kampagne von Final Fantasy XV kann nur allein erlebt werden.

Jedoch wurde eine Erweiterung mit dem Namen „Gefährten“ veröffentlicht. Diese brachte einen Multiplayer-Modus, über den ihr mit anderen Spielern gemeinsam die Inhalte nach der Geschichte nach der Kampagne erleben könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Final Fantasy und Rollenspielen sollten sich Teil 15 der Reihe nicht entgehen lassen, auch wenn die ursprüngliche Kampagne nur allein gespielt werden kann.

Wen dann das Fieber um die Serie gepackt hat und wer zudem ein Fan von MMORPGs ist, sollte sich unbedingt Final Fantasy XIV oder den kommenden Mobile-Ableger zu Final Fantasy XV anschauen. Diese haben jedoch nichts mit dem Game Pass zu tun.

Age of Empires 2: Definitive Edition

Genre: Strategiespiel | Entwickler: Forgotten Empires | Release-Datum: 14. November 2019 | Im Game Pass erhältlich für die Plattform: Nur PC

Was ist Age of Empires 2? Age of Empires gehört zu den Echtzeit-Strategie-Klassikern schlechthin und bietet alles, was das Herz des Taktikfuchses begehrt:

Ihr könnt eine Kampagne spielen und dabei die Geschichte bekannter Persönlichkeiten wie Saladin, Dschingis Khan oder Barbarossa erleben.

Ihr könnt spontane Gefechte gegen Computer-Gegner spielen.

Oder ihr tretet online gegen andere Spieler an, egal ob Freund oder unbekannte Person.

Wenn ihr zu richtig erfolgreichen Feldherren geworden seid, könnt ihr euch sogar in einer Rangliste im Elo-System nach oben spielen.

Die Definitive Edition ist eine Neuauflage des Spiels, bei dem die Grafik aufgebessert, aber auch einige Komfort- und Gameplay-Verbesserungen eingeführt wurden.

Mit wie vielen Spielern kann gespielt werden? Age of Empires lässt sich in der Kampagne oder im Kampf gegen Computer-Gegner allein spielen. Wer möchte, kann mit bis zu 8 Spielern ein Gefecht austragen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer Fan von Echtzeit-Strategiespielen ist, kommt um Age of Empires 2 und die neue Definitive Edition kaum herum.

Das Spiel ist recht leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. Wer ganz oben mitspielen will, muss viel über die verschiedenen Völker wissen und vor allem reaktionsschnell sein.

Age of Empires 2 gehört für uns zu den 12 besten Strategie-Spielen mit Multiplayer am PC.