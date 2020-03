Im Microsoft Store könnt ihr euch derzeit mal wieder den Xbox Game Pass Ultimate für ein oder drei Monate besonders günstig kaufen.

Immer wieder gibt es interessante Angebote für den Xbox Game Pass Ultimate. Aktuell bekommt ihr erneut einen starken Deal für diesen. Ihr könnt euch den besonderen Spiele-Pass für einen Monat für nur einen Euro sichern.

Das bietet der Xbox Game Pass Ultimate: Mit der Ultimate-Version erhaltet ihr den Xbox- und den PC Game Pass. Dazu gibt es noch Xbox Live Gold. Damit bekommt ihr Zugriff auf über 100 Spiele für Xbox One und PC.

Darüber hinaus könnt ihr dank Xbox Live Gold online mit anderen Spielen und bekommt pro Monat vier Spiele für die Xbox One kostenlos.

Den Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro kaufen

So funktioniert’s: Wenn ihr bisher noch keinen Xbox Game Pass genutzt habt, könnt ihr euch den Xbox Game Pass Ultimate als Neukunde für einen Monat für nur 1 Euro holen.

Neu im Game Pass sind Spiele wie Bleeding Edge und The Surge 2. Des Weiteren bekommt ihr Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4 und Halo mit dem Game Pass kostenlos.

Mit dem Xbox Game Pass erhaltet ihr über 100 Spiele.

3 Monate Xbox Game Pass Ultimate für 12,99 Euro

Für ehemalige Abonnenten: Voraussetzung für dieses Angebot ist es, dass ihr aktuell kein aktives Abonnement des Xbox Game Pass habt. Dann könnt ihr euch den Xbox Game Pass Ultimate für drei Monate für nur 12,99 Euro kaufen. Als ehemaliger Abonnent zahlt ihr also nur 4,33 Euro pro Monat, um den ultimativen Zugriff auf die Spiele zu erhalten.

Gleichzeitig bekommt ihr damit auch 12 kostenlose Spiele in den drei Monaten, die ihr auch nach Ablauf behalten und spielen könnt.

