Zu Final Fantasy XV, welches 2016 für die Konsolen PS4 und Xbox One erschien, soll nun ein Mobile-MMORPG entwickelt werden. Dies gaben Square Enix und die Partner-Entwickler bekannt.

Was wird das für ein MMORPG? Das MMORPG zu Final Fantasy XV basiert auf der gleichen Welt, in der auch das Konsolen-Spiel unterwegs ist, jedoch in einer Art Parallelwelt.

Der Spieler wird dabei in die Rolle es Hauptcharakters schlüpfen und zusammen mit Freunden die Welt vom Bösen befreien. Die Story soll an der Stelle anfangen, an der Prinz Noctis seine Reise auf der Royal Road beginnt. Dabei soll es auch Orte und Geschichten zu entdecken geben, die es in Final Fantasy XV so nicht gab.

Der Fokus des MMORPGs soll jedoch auf den Multiplayer-Inhalten liegen, die speziell für die Mobile-Plattform entwickelt werden. Das Spiel nutzt dafür die Unreal Engine 4, die auch zur Aufhübschung von Blade & Soul verwendet wird.

Wer entwickelt Final Fantasy XV Mobile? An der Entwicklung des MMORPGs sind die japanische Firma Square Enix, die koreanische Spieleschmiede JSC und der chinesische Publisher Shanghai Oriental Pearl beteiligt.

Wann erscheint das MMORPG? Final Fantasy XV Mobile soll zuerst in China veröffentlicht werden. Danach ist ein globaler Release geplant.

Genaue Informationen gibt es noch nicht, jedoch soll in der ersten Hälfte von 2020 ein Trailer mit neuen Details veröffentlicht werden.

Final Fantasy XV als Mobile-MMORPG – Ein Erfolgsgarant?

Wie erfolgreich ist FFXV? Final Fantasy XV zählt zu den besonders erfolgreichen Titeln der Serie. Laut dem Analysten BenjiSales wurde das Spiel seit November 2016 weltweit 8,9 Millionen Mal ausgeliefert.

Zudem wurde Final Fantasy XV bereits für Spin-offs genutzt. So gibt es neben der Konsolen-Version auch ein Mobile-Game mit dem Namen „A New Empire“.

Das strategische Spiel brachte laut der Analyse-Webseite Sensortower mehr als 380 Millionen $ bis Mitte 2018 nur über Google Play und den App Store ein. Mehr als 45 Millionen Mal wurde das Spiel über die beiden Plattformen heruntergeladen.

Zu Final Fantasy XV gibt es zudem:

eine abgeschlossene Anime-Serie mit dem Namen „Brotherhood“,

einen Film, der in Kinos ausgestrahlt wurde,

die VR-Simulation „Monster of the Deep“,

eine Multiplayer-Erweiterung namens Comrades

Zudem ist FFXV ein Launch-Spiel der Plattform Google Stadia.

Ein strategisches Mobile-Game zu FFXV

Warum ein Mobile-MMORPG? Mobile-MMORPGs zählen zu der Sorte von Spielen, mit denen man aktuell viel Geld verdienen kann:

Es ergibt also unternehmerischer Sicht Sinn, dass man die erfolgreiche Marke Final Fantasy XV auch für ein solches Mobile-MMORPG nutzt. Gut umgesetzt ist auch wahrscheinlich, dass das Spiel ein Erfolg wird.

