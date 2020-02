Die 5 besten Segel-MMOs für Piraten und Seefahrer – Stand 2020

Riesige Welten in MMOs warten auf euch und ihr könnt sie mit eurem Schiff durchsegeln. Wir zeigen euch hier 5 MMOs, die für Fans von Piraten und Segelabenteuern ideal geeignet sind.

Worum geht es in dieser Liste? Wer gerne virtuell segelt oder als Pirat die Meere unsicher machen möchte, der wird in dieser Liste 5 Spiele finden, die sich dazu ideal anbieten.

Sie beschränken sich entweder nur auf das Wasser oder ihr könnt auch an Land Abenteuer erleben.

Die Liste wurde aufgrund von Spielerbewertungen und -Zahlen, sowie nach eigenen Einschätzungen des Autors zusammengestellt.

Atlas

Genre: Piraten-MMO| Entwickler: Studio Wildcard | Plattform: PC und Xbox One| Release-Datum: 21. Dezember 2019| Modell: Buy2Play

Was ist Atlas? Das Piraten-MMO sorgte im Dezember 2019 für großes Aufsehen und versprach massive Server, die bis zu 40.000 Spieler beheimaten sollen. Seitdem befindet es sich noch im Early-Access.

In Atlas schlüpft ihr in die Rolle eines Piraten und könnt all das machen, was Piraten früher gemacht haben. Ihr erlebt Abenteuer auf eurem Schiff, was ihr selbst bauen könnt, aber könnt euch auch an Land fortbewegen.

Die Spielwelt besteht aus unzähligen kleinen Inseln, die ihr erkunden und erobern könnt. Dort könnt ihr euch dann auch eine Basis bauen und müsst sie vor Feinden schützen.

Wie wichtig ist das Segeln in Atlas? Die Fortbewegung auf dem Wasser ist einer der zentralen Punkte in Atlas. Vom Bau des eigenen Schiffes, über das Anheuern einer Crew bis hin zu riesigen Seeschlachten bietet Atlas alles was das Herz begehrt.

Dabei ist es wichtig in einer Gilde zu arbeiten, denn so könnt ihr euch eine richtige Flotte aufbauen und den Ozean beherrschen.

Wenn ihr allerdings kein eigenes Schiff habt, hockt ihr auf eurer Insel fest oder ihr heuert bei einer Crew an. Dort könnt ihr dann an Bord gehen und gegen Feinde kämpfen.

Was passiert gerade in Atlas? Nachdem Atlas Anfang 2019 noch für große Schlagzahlen gesorgt hatte, ist es nun etwas ruhiger geworden. Die hohen Spielzahlen von damals erreicht man nicht mehr, doch Ende 2019 erlebte Atlas noch einen kleinen Aufschwung und mehr Spieler schauten in das MMO.

Während es im Mai 2019 noch ein riesiges Update gab und man im Oktober auch noch die Xbox-Spieler mit an Bord holte, gibt es aktuell immer wieder kleinere Patches.

Entwickler Studio Wildcard gesteht auch Fehler zum Release ein und versucht weiterhin den Spielern das zu bringen, was sie sich wünschen. Auf Steam gab es zuletzt zum Großteil positive Bewertungen (779 Stück). Die Spieler scheinen zufrieden mit dem Wandel zu sein, auch wenn manche drüber klagen, dass es weiterhin noch zu viele Fehler gibt.

Für wen ist Atlas geeignet? Das MMO ist vor allem für Piraten-Fans geeignet. Ihr müsst also nicht nur große Schiffe segeln, sondern müsst handeln, bauen und eine Crew zusammenstellen. Wer gerne im Team spielt, wird sich hier wiederfinden.

Man muss aber auch nicht im Team spielen und kann mit einer riesigen Auswahl an Mods loslegen. So sagt beispielsweise Frost auf Steam: „Trotz vieler Kritik, finde ich dieses Spiel absolut gut und definitiv Solo wie in Gruppen spielbar, die Auswahl an Mods und auch privaten Servern ist riesig.“