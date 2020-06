Piraten-MMO Atlas ist noch nicht tot, riesiges Update soll Ruder rumreißen

Das Piraten-MMO Atlas hat seit dem Start der Early-Access-Phase Ende 2018 sehr viele Spieler verloren. Doch das Team gibt nicht auf und verfolgt spannende Pläne für die nahe Zukunft.

Wie steht es aktuell um Atlas? Im Dezember 2018 startete Atlas mit beinahe 59.000 gleichzeitigen Spielern im Peak. Jetzt, im Juni 2020, spielen laut Steamcharts im Peak rund 3.000 Spieler das Piraten-MMO. Atlas hat also rund 95% seiner Spieler verloren. Dabei sah es Ende 2019 noch ganz anders für das Spiel aus.

Außerdem war es seit Anfang April 2020 sehr still um das Spiel geworden. Spieler glaubten schon, dass die Entwickler es aufgegeben hätten. Doch das ist nicht der Fall.

Gefechte hoch zur See rücken bei Atlas in den Mittelpunkt.

Welche Pläne haben die Entwickler? Das Entwicklerteam hat die Funkstille gebrochen und ein umfangreiches Update für Atlas angekündigt. Dieses wird große Veränderungen mit sich bringen:

Die Weltkarte des Spiels wird komplett überarbeitet.

Durch die neue Karte wird der Fokus weg von Gefechten auf dem Land und hin zu Seeschlachten gelenkt.

Das Augenmerk soll nun mehr auf das PvP gelegt werden.

Passatwinde sollen für den Handel eine Rolle spielen

Ihr werdet Farmen und Warenhäuser errichten können

Die große Überarbeitung von Atlas wird aber einen Reset, beziehungsweise einen Wipe mit sich bringen. Alle Spieler müssen anschließend von vorne beginnen.

Was ist mit dem PvE? Die Entwickler erklären, dass sie die PvE-Elemente des Spiels mit der Zeit herausnehmen und zu etwas Eigenem machen wollen. Bis dahin stellt der EU-PvE-Server die einzige Möglichkeit dar, noch PvE zu betreiben.

Was genau das heißt, ist unklar. Kommt vielleicht eine Art PvE-Ableger von Atlas oder wird es neue PvE-Server mit besonderen Inhalten geben? Die Entwickler werden zu gegebener Zeit mehr darüber verraten.

So wie in diesem Video werdet ihr Atlas nach der Überarbeitung nicht mehr erleben.

Wann kommt das große Update? Die Entwickler haben die große Überarbeitung von Atlas für den Juli angekündigt. Ein genauer Termin folgt noch.

Was gibt es noch Neues bei Atlas? Das Team will nun mit neu hinzugekommenen Entwicklern für regelmäßigen Content-Nachschub sorgen. Es ist aktuell geplant, nach der großen Überarbeitung jeden Monat ein Update zu veröffentlichen.

Werdet ihr Atlas nach dem riesigen Update eine neue Chance geben? Atlas zählt übrigens wie ARK: Survival Evolved zu den Survival-Spielen. Neben diesen beiden gibt es aber noch einige weitere, sehr interessante Titel in diesem Genre. Welche das sind, lest ihr in der MeinMMO-Liste der 23 besten Survival-Games 2020 für PS4, Xbox und PC.