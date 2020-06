Mit Atlas startete im Dezember 2018 ein sehr spannendes Piraten-MMO in die Early-Access-Phase. Doch inzwischen hört man kaum noch etwas vom Spiel und die Spielerzahlen sinken immer weiter. Wir schauen uns die Situation an.

Wie steht es um Atlas? Der letzte Patch zum Piraten-MMO erschien Anfang April, seitdem ist es still geworden. Bei den Spielerzahlen ist seit Februar 2020 ein Abwärtstrend zu erkennen.

Atlas startete im Dezember 2018 sehr stark mit fast 59.000 gleichzeitigen Spielern im Peak. Davon sind Stand jetzt, Juni 2020, laut Steamcharts noch im Peak rund 3.000 Spieler übrig geblieben. Atlas besitzt damit also nur noch rund 5% der einstigen Spielerzahl. Und so wie es aussieht, geht diese Zahl noch weiter nach unten. Dabei sah der Trend Ende 2019 noch ganz anders aus.

Die Entwickler selbst haben sich seit Anfang April 2020 nicht mehr zum MMO gemeldet. Es herrscht absolute Funkstille über Twitter. Im offiziellen Forum gibt es keine Hinweise auf kommende Updates oder darauf, wie die Zukunft von Atlas aussieht.

Wie es um die Version für Xbox One steht, lässt sich nicht sagen.

Atlas hat mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen.

Spieler akzeptieren die Situation

Was meinen die Spieler zur Situation? Es hat sich so eine Art Gleichgültigkeit in der Community eingestellt. Über reddit wird diskutiert, doch man liest keinen Ärger heraus. Es scheint so, als haben sich die Spieler mit der Situation arrangiert.

jackbeflippen vermutet auf reddit: „Ich glaube, dass es auf Sparflamme kocht, bis das nächste ARK-Update fertig ist. Dann kümmern sie sich bestimmt wieder um Atlas.“

amy_3 meint etwas frustriert: „Das Spiel ist tot, von Entwicklerseite und von Spielerseite aus. Die Roadmap kann man auch vergessen.“

martin0641 hat einen Vorschlag: „Sie sollten den Preis verringern oder es kostenlos anbieten und nur für DLCs Geld verlangen. Das würde die Spielerzahl wieder steigern und die Entwicklung finanzieren.“

In Atlas bekämpft ihr Monster auf Inseln und liefer euch Seeschlachten auf dem Meer.

Was ist Atlas für ein Spiel? Es handelt sich um ein Survival-MMO, welches ARK: Survival Evolved ähnelt. Ihr erkundet mit dem Schiff eine große Inselwelt und bekämpft Monster. Daneben sammelt ihr Rohstoffe und müsst versuchen, am Leben zu bleiben. Es ist möglich, dass ihr euch mit Mitspielern zusammenschließt und eine Basis errichtet. Diese müsst ihr dann im PvP gegen andere Spieler verteidigen.

Atlas legt großen Wert auf Seeschlachten, weswegen ihr euer Schiff verbessern müsst, um in den Kämpfen besser abzuschneiden.

Neben Atlas gibt es noch einige weitere, sehr interessante Survival-Spiele, die ihr euch dieses Jahr ansehen könnt. Welche das sind, lest ihr in der MeinMMO-Liste der 23 besten Survival-Games 2020 für PS4, Xbox und PC.