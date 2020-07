Spieler im MMO Atlas verlieren bis zu 40 Level, weil einige geschummelt haben

Das Piraten-MMO Atlas befindet sich seit Ende 2018 im Early-Access. Seitdem wird es ständig erweitert, aber es kommt auch immer wieder zu Problemen. Nun wurden alle Spieler, die Level 80 überschritten hatten, zurückgesetzt. Schuld waren Schummler.

Was ist los bei Atlas? Ende Juli erschien ein Patch im Survival-MMO, der neben einigen Neuerungen auch einen besonderen „Fix“ mit sich brachte.

Dieser sorgte dafür, dass alle Charaktere, die Level 80 überschritten hatten, auf genau diese Stufe zurückgesetzt wurden. Das Max-Level in Atlas ist derzeit 120, sodass manche Spieler ordentlich Fortschritt verloren haben dürften.

Atlas sollte ein spannendes Piraten-MMO mit viel PvP werden. Doch es kam immer wieder zu Problemen.

Warum ging Wildcard diesen Schritt? In der Übersicht zu Patch erklärten die Entwickler von Atlas, dass der Schritt nötig war, weil es Spieler gab, die das System ausgenutzt hatten. Darunter müssen jedoch alle Spieler leiden, ob sie geschummelt haben oder nicht.

Der Schritt sei den Entwicklern nicht leicht gefallen und sie entschuldigten sich in dem Statement bei allen, die nun erneut grinden müssen.

Wie viele Spieler von der Zurücksetzung betroffen sind, lässt sich schwer beurteilen. Es gab bereits Server-Wipes seit dem Start in den Early Access und in den letzten Monaten waren die Spielerzahlen auf Steam generell nicht groß. Allerdings geht es derzeit leicht bergauf, nachdem am 4. Juli ein größerer Patch erschienen ist.

Rework hilft dem Spiel, aber reichen die Updates?

Was ist neu in Atlas? Schon im Sommer 2019 gaben die Entwickler zu, dass das MMO Atlas Probleme hat. Sie planten deshalb für den Sommer 2020 ein großes Rework. Das Ziel der Entwickler war es:

Die Weltkarte des Spiels komplett zu überarbeiten

Den Fokus der Gefechte hin zu den Seeschlachten zu lenken

Mehr Augenmerk auf das PvP zu legen

Passatwinde für den Handel einzuführen

Farmen und Warenhäuser als neue Inhalte zu bringen

Am 4. Juli erschien es, zumindest zum Teil. Mit dem Update wurden eine neue Insel, die Überarbeitung der Weltkarte und einige Balance-Anpassungen veröffentlicht.

Viele Spieler waren daraufhin enttäuscht, weil sie mit all diesen Inhalten auf einen Schlag gerechnet hatten. So klang es ursprünglich auch bei den Entwicklern.

Andere Spieler wiederum zeigten sich nach dem Update optimistisch. Das lag auch daran, dass der nächste Patch nicht lange auf sich warten ließ.

Wie ging und geht es weiter? Schon das neuste Update am 24. Juli brachte die Farmen und Warenhäuser als komplett neuen Inhalt. Es scheint also so, als würde das große Rework in einzelnen Updates veröffentlicht werden.

Die Farmen kristallisieren sich schon jetzt als lukrative Farm-Methode heraus. Wer also schon länger nicht mehr in Atlas unterwegs war, sollte vielleicht jetzt nochmal einen Blick ins Spiel werfen.

In Atlas gibt es nun Farmen, in denen ihr automatisch Rohstoffe sammeln könnt.

Geplant ist zumindest, dass von nun an jeden Monat ein neues Update herauskommen soll.

Wer mit dem Piraten-Setting von Atlas wenig anfangen kann, findet in unserer Liste zu den besten Survival-Spielen vielleicht eine gute und interessante Alternative.