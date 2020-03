Was ist euer Meinung nach das beste Sandbox-MMO überhaupt?

Sandbox-MMOs erfreuen sich großer Beliebtheit, weil sie den Spielern viele Freiheiten lassen und Möglichkeiten bieten, selbst kreativ zu werden. Doch was sind eure Lieblingsspiele aus dem Genre?

Worum geht es hier? Bei MMOs und MMORPGs im Besonderen wird häufig zwischen Themepark und Sandbox unterschieden. Während Sandbox für mehr Freiheit steht, legen Themepark-Spiele meist mehr Wert auf Quests und eine zusammenhängende Geschichte.

In dieser Umfrage konzentrieren wir uns jedoch nur auf die Sandbox-Spiele. Dabei möchten wir von euch wissen, welches MMO euch aus diesem Genre am besten gefällt.

Black Desert ist eines der größten Sandbox-MMOs, aber ist es auch bei euch beliebt?

Die Sandbox steht für Freiheit

Das ist das Besondere an Sandbox-Spielen: Sandbox-Spiele lassen den Nutzern in der Regel mehr Freiheiten und Optionen, wie die Welt erkundet und erlebt werden kann.

Häufig spielen die Wirtschaft und das PvP dabei eine wichtigere Rolle, wie in Black Desert oder Albion Online. Beides sind Inhalte, in denen die Spieler selbst kreativ werden können. So können sie mehr Geld verdienen oder an mehr Einfluss in der Spielwelt kommen.

Ein weiteres Merkmal sind Bau-Elemente, die zwar nicht in allen, aber in vielen Sandbox-Spielen präsent sind. In ArcheAge oder Atlas kann man eigene Schiffe erstellen, während man in Wurm Online oder Minecraft sogar die gesamte Welt verändern kann.

Typisch für ein Sandbox-MMORPG: Das Housing ist oft wichtig und stärker in den Fortschritt mit einbezogen – Hier das kommende New World.

Das wollen wir von euch wissen: In dieser Umfrage haben wir 15 Sandbox-Spiele herausgesucht, unter denen ihr abstimmen könnt. Möglich ist auch eine 16. Option: „Anderes Spiele“. Über diese könnt ihr dann ein Spiel in den Kommentaren benennen, das wir möglicherweise vergessen haben.

Wir haben in diesem Zusammenhang bewusst auf klassische Survival-Spiele wie Rust oder DayZ verzichtet, die man ebenfalls als Sandbox-MMOs bezeichnen könnte. Die besten Survival-Spiele findet ihr wiederum hier.

Was ist euer Meinung nach das beste Sandbox-MMO überhaupt? Black Desert

ArcheAge

EVE Online

Albion Online

RuneScape

Wurm Online

Minecraft

Trove

MapleStory 2

Legends of Aria

Atlas

Dark and Light

Gloria Victis

Conqueror’s Blade

Fractured

Ein anderes Spiel (bitte im Kommentar benennen)

Loading ... Loading ...

Aktuell könnt ihr noch einer anderen Umfrage teilnehmen oder euch vergangene Ergebnisse anschauen: