Auf Gaming-Messen stehen Fans manchmal stundenlang in Schlange, um ihre heiß erwarteten Games antesten zu können. Was wäre bei euch die Schmerzgrenze?

„Bitte ab hier nicht mehr anstellen. Geschätzte Wartezeit 6+ Stunden“. Diese Sätze werden jedem von euch bekannt vorkommen, der schon Mal auf einer großen Gaming-Messe unterwegs war. So auch unserem Autor Benedict Grothaus.

Er war letzte Woche auf der PAX East in Amerika, wo er unter anderem Magic: Legends und Doom Eternal anzocken konnte. Und dort hat er dieselben Bilder erlebt: Lange Schlangen voller Menschen, die darauf warteten, endlich einen kurzen Blick auf ihr lang ersehntes Game werfen zu können.

Spiele wie Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake oder CoD: Modern Warfare zogen auf verschiedenen Gaming-Messen riesige Mengen an Fans an, die bereit waren stundenlang zu warten, um sich dann etwa 10-15 Minuten lang am neuen Gameplay zu erfreuen.

Die Schlangen auf der PAX East gingen laut Benedict mehrmals um die Stände herum

Das wollen wir von euch wissen: Stellt euch jetzt vor: Ihr bekommt auf einer Gaming-Messe die Chance ein Spiel anzutesten, auf das ihr schon sehr gespannt wartet. Oder vielleicht ist es ein neues Spiel, das zu eurer absoluten Lieblings-Reihe gehört.

Wie lange würdet ihr dafür in Schlange anstehen?

Was wäre für euch die Schmerzgrenze, ab der ihr keine Lust mehr hättet, zu warten?

Gibt es ein Spiel, dass es für euch wert wäre 7 Stunden lang anzustehen? Welches wäre es?

Oder seid ihr sehr geduldig und würdet lieber darauf warten, dass das vollständige Spiel in die Läden kommt?

Erzählt mal in den Kommentaren!

Wie lange würdet ihr Schlange stehen, um ein neues Games eurer Lieblings-Serie zu spielen? Maximal 1 Stunde

1-2 Stunden

2-4 Stunden

4-6 Stunden

6-7 Stunden

8+ Stunden

Ich würde mich nicht in die Schlange stellen

Loading ... Loading ...

Macht auch mit bei unserer Umfrage zu DPS-Metern: