DPS-Meter sind in MMORPGs ein immer wiederkehrendes Thema. Manche Spieler wollen sie haben, andere sind strikt dagegen. Was ist eure Meinung dazu?

Was sind DPS-Meter? Unter DPS- oder Damage-Metern versteht man in MMORPGs und auch anderen Spielen die Tools oder Features, um den Schaden zu berechnen, den man selbst oder andere Spieler austeilen.

DPS ist eine Abkürzung für „Damage per Second“, also Schaden pro Sekunde. Er misst den Schaden, den euer Charakter innerhalb bestimmter Zeit an mehreren Gegnern oder einem Boss anrichtet mit einem Mittelwert pro Sekunde. Der Wert ist natürlich besser, je größer die Zahl ist.

Aber die DPS-Meter sind in vielen Communitys umstritten.

Manche Spieler halten sie für nützliche Tools, die ihnen dabei helfen, ihre eigene Leistung zu sehen und sich stetig zu verbessern.

Andere sind aber der Meinung, dass DPS-Meter die Communitys in MMORPGs kaputt gemacht haben, weil jeder nur noch auf die Leistung schaut.

Und was ist eure Meinung zu diesen Tools?

Seiten wie warcraftlogs stellen mit Hilfe von DPS-Metern Rankings für Klassen auf

DPS-Meter in verschiedenen MMORPGs

So ist es in WoW: In World of Warcraft sind DPS-Meter weniger umstritten. Wer hochstufigen Content wie „Mythisch+“-Dungeons oder heroische Raids meistern will, benötigt eine Möglichkeit, um seine Gruppenmitglieder bewerten und einschätzen zu können.

Auch für die Analyse des eigenen Spielstils sind DPS-Meter nützlich und weitestgehend in der Community akzeptiert. Es ist ein Hilfsmittel, um Fehlerquellen in den härtesten Bosskämpfen ausfindig zu machen – und zugleich eine Möglichkeit, das eigene Ego beim Betrachten des längsten Balkens etwas anschwellen zu lassen.

Auch wir nutzen hier die Zahlen, um eine aktuelle DPS-Liste für den Raid-Content von WoW zu erstellen. Das gibt einen Überblick darüber, welche Klassen bei welchen Bossen stark sind, mit welchen ein Schlachtzug vielleicht bessere Chancen hat oder welche Klasse Überarbeitungsbedarf hat.

So ist es in Final Fantasy XIV: In dem Flagschiff-MMORPG von Square Enix sind DPS-Meter ein Tabu-Thema. Der Direktor des Spiels, Naoki Yoshida, betonte in den vergangenen Jahren mehrmals ausdrücklich, dass FFXIV niemals einen internen DPS-Meter haben wird.

Auch die Nutzung von Third-Party-Tools, die die DPS-Zahlen berechnen, ist von den Terms of Service (Link zu der Liste der verbotenen Aktivitäten) verboten. Vor allem das Griefing anderer Spieler, die schwache DPS fahren, wird mit Bans bestraft. Es ändert aber nichts daran, dass viele Spieler vor allem im Endgame heimlich DPS-Meter nutzen.

Final Fantasy XIV sperrt einen seiner größten Twitch-Streamer – Was ist da los?

So ist es in Guild Wars 2: DPS-Meter sind in Guild Wars 2 ein heißes Thema. Gerade aus der Raid-Community werden sie immer wieder gefordert, doch Casual-Spieler fürchten, dass sie aufgrund von zu wenig Schaden aus einer Gruppe fliegen könnten.

Von den Entwicklern wird ein solches Tool wohl nie kommen, jedoch wurde ein von der Community entwickeltes DPS-Meter zumindest geduldet, anders als andere Addons, die in GW2 streng verboten sind.

Es sind drei große MMORPGs, die unterschiedliche Haltungen gegenüber DPS-Metern haben. Und wie sieht’s bei euch aus?

Wie steht ihr zu DPS-Metern in MMORPGs? Ich finde sie nützlich und notwendig

Sie sind mir egal

Ich bin gegen DPS-Meter

