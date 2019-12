Die Bann-Wellen gehen im MMORPG Final Fantasy XIV weiter. Vor einigen Tagen wurde einer der größten Twitch-Streamer des MMORPGs wegen Fehlverhalten gesperrt.

Wer ist Arthars? Der Streamer aus Singapur gehört in der der englischsprachigen Community von Final Fantasy XIV zu den bekanntesten Persönlichkeiten. Er ist ein Hardcore-Raider, der sowohl auf US- als auch auf japanischen Servern unterwegs ist.

Arthars ist vor allem für seine Raid-Streams von Alexander Ultimate mit zufälligen Gruppen, sowie seine laute Art und derbe Sprache bekannt. Das wurde für ihn zu einem Problem.

Streamer flippt aus, weil Mitspieler zu wenig Schaden macht

Was ist passiert? Vor einigen Tagen hat Arthars während eines Twitch-Streams des epischen Eden-Raids einen Ausfall gehabt. Einer der Spieler in seiner Gruppe, ein Schwarzmagier, starb zwei Mal und machte etwa 7.000 DPS an Schaden. Das wurde Arthars von dem Schadenmeter-Tool ATC angezeigt.

Daraufhin begann der Streamer seinen Bildschirm anzuschreien und den Schwarzmagier zu beleidigen. Der Ingame-Name des Schwarzmagiers war für die Zuschauer klar sichtbar und Arthars spielte zusätzlich einen Hintergrundsound mit „Buuuh!“-Rufen ein.

Arhtars präsentiert in seinem Stream den Schadensmeter und die Namen der Spieler. Schwarze Balken stammen von uns.

Da Arthars ein internationaler Streamer ist und sich auch in der japanischen Community einen Namen als Raider gemacht hat, ging der Clip von seinem Ausraster auf Livedoor rum, einem der größten japanischen Blogs zu Final Fantasy XIV. Dort wurde wohl Square Enix Japan auf den Twitch-Clip aufmerksam.

Die Nutzungsbedingungen des MMORPGs untersagen explizit Beleidigungen und Belästigungen von Spielern aufgrund ihrer Performance im Spiel sowie Nutzung von Third-Party-Tools wie eben ein DPS-Meter.

Dadurch, dass Arthars einer der bekanntesten FFXIV-Streamer ist, ist sein Twitch-Account offiziell verifiziert. Außerdem steht der Link zu seinem Stream auf seiner FFXIV-Charakter-Seite. Das lieferte den GMs genug Beweise, um ihn für 10 Tage zu sperren.

Der Clip wurde mittlerweile auf Verlangen von Square Enix gelöscht.

Arthars im Gefängnis beim Gespräch mit einem Game Master

Die Sperre spaltet die Community

Darüber diskutiert die Community: Die temporäre Sperre für Arthars hat in der Community große Wellen geschlagen. Der Diskussions-Thread dazu auf reddit ist mit über 6.000 Upvotes und fast 1.500 Kommentaren einer der größten dort überhaupt.

Die Meinungen über die Sperre sind allerdings gespalten. Während ein großer Teil der Community es richtig findet, dass der Streamer für sein Fehlverhalten bestraft wurde, wird er von einem anderen Teil verteidigt.

Square Enix habe laut dieser Gruppe kein Recht darauf Arthars für etwas zu sperren, was außerhalb des Spiels passiert ist. Er habe sich im Chat von Final Fantasy XIV zu keinem Zeitpunkt falsch verhalten oder dort die Richtlinien gebrochen.

Sie können die Kommunikation im Spiel moderieren, so viel sie wollen, aber sie sollten kein Recht darauf haben die Kommunikation von jemandem zu moderieren, der ein Third-Party-Medium nutzt. […] Was passiert als nächstes? Müssen wir dann die Namen der Gruppenmitglieder zensieren? […] Das ist schlicht und einfach Zensur und wir sollten das nicht hinnehmen. jazz71286 auf Reddit

Arthars ist außerdem bei weitem nicht der einzige Streamer, der in seinen Streams beleidigt und Third-Party-Tools nutzt. Square Enix wurde vorgeworfen, dass andere Streamer, die in ihren Streams offen Hacking-Tools wie Zoomhack und Cactbot nutzen, keine Bans erhalten.

Es ist allerdings nicht klar, ob die gebrachten Beispiele von Streamern, die gegen TOS verstießen, mit Arthars vergleichbar sind und ebenfalls verifizierte Twitch-Accounts haben.

Das sind gerade die besten MMOs in 2019 für PC, PS4 und Xbox One

Was sagt der Streamer dazu? Arthars selbst sieht die Situation lockerer. Auf seinem Twitter hat er zwar zugegeben, dass er an der Stelle überreagiert hat und sagte sogar, dass der Schwarzmagier ihm Leid tut. Allerdings machte er auch Seitenhiebe gegen die schwammigen Verhaltensregeln von FFXIV:

[…] Und überhaupt ist es gut, dass der GM sogar mein VOD gelinkt und spezifisch gesagt hat, dass es mein Onstream-Verhalten war, das gegen die TOS verstieß. Das ist ein Durchbruch und gut zu wissen. Bann ist mir egal, ich will wissen, was Streamer dürfen und nicht dürfen.

Es ist nicht klar, wie sich dieser Präzedenzfall in Zukunft auswirken wird und ob weitere Sperren für Fehlverhalten auf Twitch folgen werden. Square Enix scheint aktuell aber häufiger mit dem Bannhammer zu schwingen: