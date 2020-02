Während eines Livestreams zum kommenden Patch 5.2 hat der Direktor von Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, sich zu der Nutzung von Mods und anderen Third-Party-Tools geäußert.

Um was geht’s hier? In der Community von FFXIV haben Mods in den vergangenen Jahren große Beliebtheit erlangt. Sie verändern das Aussehen der Ausrüstung und der Charaktere auf eine sehr drastische Art und Weise.

Spieler erlangen dadurch Outfits, Frisuren und andere Assets, die im Spiel nicht existieren. Oder sie greifen auf Items zu, die für sie nicht verfügbar sind, wie zum Beispiel Gegenstände, die im Cash-Shop gekauft werden oder in sehr schwerem Content erspielt werden müssen.

Screenshots von solchen Mods werden im Internet verbreitet und der Direktor von Final Fantasy XIV hat die Community nun darum gebeten, die Nutzung der Mods zu unterlassen.

Keine Mods oder andere Third-Party-Tools

Was sagt Yoshida? In dem Brief des Produzenten sagte Yoshida, dass Mods wie auch andere Third-Party-Tools in FFXIV verboten sind. Die Nutzung davon ist keine Grauzone, wie einige Spieler in der Community behauptet hatten, sondern sie ist explizit nicht erlaubt.

In manchen Ländern sind die Screenshots mit gemoddeten Inhalten sogar illegal und verstoßen gegen das geltende Gesetz.

Wir wollen nicht, dass man uns fragt: „Aus welchem Spiel stammen diese Screenshots überhaupt? Ändert den Code, damit das nicht mehr möglich ist!“. Naoki Yoshida

Yoshida betonte außerdem, dass auch die Nutzung anderer Third-Party-Tools nicht erlaubt ist. Spezifisch bezog er sich auf den DPS-Meter ACT und Tools, die auf den Code von Final Fantasy XIV zugreifen.

Der Chef des MMORPGs sagte:

Wir können nicht überprüfen, ob Leute ein kleines Fenster offen haben, dass ihnen ACT anzeigt. Wir wollen auch eure PCs nicht danach „scannen“, mal abgesehen davon, dass es nicht legal ist. Aber es gibt zusätzliche Plugins für ACT, die das Spiel stark beeinflussen. Das bricht die Balance des Spiels und wird härter bestraft.

Yoshida spricht hier von den ACT-Triggern, die während des Kampfes den Log scannen und den Spielern zum Beispiel vorhersagen, welche Angriffe als nächstes kommen. Damit können sie die Raids leichter meistern.

Es gibt außerdem Videos von Addons, die eigentlich unsichtbare AOE-Angriffe der Bosse sichtbar und dadurch um einiges einfacher machen. Die Nutzung davon wird laut Yoshida ebenfalls hart bestraft.

ACT selbst bleibt zwar weiterhin eine Grauzone, weil es im Gegensatz zu anderen Programmen den Code nicht verändert, sondern nur abliest, aber Yoshida bat die Spieler dennoch seine Nutzung zu unterlassen.

Am Ende betonte er nochmal, dass ein interner DPS-Meter in Final Fantasy XIV nicht in frage kommt, weil er für zu viel toxisches Verhalten sorgen würde.

Ärger in der japanischen Community

Das war der erste Vorfall: Sowohl ACT, als auch die Mods sind schon seit sehr langer Zeit im Umlauf bei FFXIV-Spielern. Die Tatsache, dass Yoshida ausgerechnet jetzt darauf pocht, kann auf mehrere Zwischenfälle zurückgeführt werden, die in den vergangenen Monaten in der japanischen Community passiert sind.

Der erste hing mit dem Rennen um den World-First-Kill des ultimativen Kampfes Alexander zusammen. Die Gruppe, die den Kampf als erste geschafft hat, erhielt anonyme Morddrohungen.

Ihnen wurde Cheaten vorgeworfen und die Nutzung von Informationen, die durch Datamining erlangt waren. Square Enix reagierte mit dem Bann mehrerer bekannter Dataminer, erkannte den Sieg der Gruppe aber offiziell an.

Naoki Yoshida – der Chef von Final Fantasy XIV wird von vielen als Retter des MMORPGs verehrt.

Das war der zweite Vorfall: Ein weiterer Zwischenfall drehte sich wohl um den Spieler Dingo und seine Nutzung von Mods. Laut einem Reddit-Post, der auf die Ereignisse aufmerksam machen wollte, wurde dafür von einer Gruppe aus der japanischen Community regelrecht gejagt.

Kommentare wie folgende machten die Runde:

Er ist ein Sünder und er versucht FFXIV zu zerstören

Mods sind gegen die TOS und er verdient es, bestraft zu werden

Yoshida wird G-Pose-Funktion entfernen, wenn gemoddete Screenshots weiter gemacht werden.

Die Spieler haben Dingo im Spiel und auf Social Media verfolgt und auch Leute belästigt, die mit ihm zusammen gespielt haben. Er wurde dadurch geächtet und systematisch isoliert. Ihm wurde wohl auch mehrfach der Tod gewünscht.

Die selbe Gruppe hat laut den Angaben eines Reddit-Users auch versucht westliche Spieler anzugreifen, die öffentlich gemoddete Screenshots gepostet haben.

In beiden Fällen gab es in der japanischen Community viel Ärger, der wohl auch die Aufmerksamkeit von Square Enix erregt hat.