In Final Fantasy XIV (PC, PS4, Steam) erscheint heute, am 11. August, der Patch 5.3, der unter anderem große Änderungen am Free2Play-Zugang vornimmt. So könnt ihr mehr vom Spiel erkunden und ein höheres Level erreichen. Ein guter Zeitpunkt, um sich das Spiel anzusehen, vor allem wenn ihr Fan von Final Fantasy oder MMORPGs im Allgemeinen seid.

Was ändert sich durch den Patch? Mit dem Patch 5.3 werden die Inhalte des Basisspiels „A Realm Reborn“, sowie die der ersten Erweiterung „Heavensward“ für alle Spieler kostenlos zugänglich gemacht. Das beutetet, dass ihr Zugriff auf hunderte Stunden Content bekommen werdet.

Zu diesen Inhalten gehören unter anderem:

Alle Jobs und Klassen vom Grundspiel inklusive des Dunkelritters, Astrologen und Maschinisten mit einem Maximal-Level von 60 (das Max-Level beträgt derzeit 80)

6 spielbare Völker

Alle Quests von A Realm Reborn und Heavensward

Die Raids Verschlungene Schatten von Bahamut, Kristallturm, Nichts-Arche und Alexander in den Schwierigkeiten auf normal und episch

49 Dungeons von ARR und HW

Alle Ausrüstungen bis Level 60

Das ist ein ganz schöner Batzen an Content, den ihr bekommt, ohne einen Cent zu investieren. Das Ende von Heavensward markiert derzeit etwa die Halbzeit des gesamten MMORPGs.

Gibt es Einschränkungen? Einige Einschränkungen gibt es dennoch und diese beziehen sich vor allem auf soziale Aspekte, was auch an einem Schutz vor Bottern und Goldsellern liegt:

Ihr könnt am Marktbrett nichts verkaufen

Ihr könnt keinen Gilden beitreten

Ihr könnt keine Freundschaftsanfragen verschicken

Ihr könnt keine anderen Spieler anflüstern

Die volle Liste der Einschränkungen findet ihr auf der offiziellen Seite von FFXIV (via Lodestone).

Warum ist die Änderung trotzdem so interessant? Der bisherige Test-Account von Final Fantasy XIV enthielt deutlich weniger Content und mehr Einschränkungen. Das Max-Level war bisher 35 und um sich wirklich ein Bild von dem MMORPG zu machen, musste man eigentlich ein Abo abschließen. Doch das ist für viele ein großes Hindernis.

Die Bezahlschranke fällt nun aber für viele Inhalte einfach weg.

Außerdem wurden Anpassungen an einigen Quests vorgenommen, um die Inhalte interessanter zu gestalten. So sollen unter anderem 13% der Quests entfernt und der Rest spürbar gekürzt werden. Das ist ein deutliches Plus, denn viele bemängelten immer wieder, dass gerade der Einstieg in Final Fantasy XIV zäh sein kann.

Mit welchen Klassen euch der Einstieg am besten gelingt, verraten wir von MeinMMO in einem Guide.

FFXIV ist ein wunderschönes Spiel und macht auch allein Spaß.

Sollten Fans von Final Fantasy das MMORPG spielen?

Final Fantasy hat eine große Fanbase, doch einige von ihnen sträuben sich, ein MMO zu spielen. Sie wollen nicht mit anderen Spielern unterwegs und von ihnen abhängig sein.

Doch Final Fantasy XIV bietet euch alles, was das Fan-Herz begehrt:

Eine interessante und für ein MMO wirklich gute Geschichte

Spaßige und abwechslungsreiche Klassen

Viele Quests und Aufgaben

Einen guten Soundtrack

Und natürlich Chocobos!

Alle Fans von JRPG dürfen sich freuen, denn die meisten Inhalte lassen sich problemlos allein abschließen. Zwar werdet ihr immer wieder in Dungeons geworfen, die ihr nicht allein bestreiten könnt, doch das steckt euch automatisch mit anderen Spielern zusammen.

Auch in FFXIV dürft ihr euch auf Chocobos freuen.

Die einzigen Nachteile sind, dass man quasi permanent eine Internetverbindung benötigt und natürlich das Abo-Modell. Doch durch die Erweiterung des kostenlosen Inhalts ist nun ein guter Zeitpunkt gekommen, zumindest diese Inhalte auszuprobieren.

Eines der besten MMORPGs auf dem Markt

Wer ein Fan von MMORPGs ist und Final Fantasy XIV bisher gemieden oder verpasst hat, der hat nun eine gute Chance, ein großartiges Spiel nachzuholen. Denn auch wenn man viele Dinge als Solo-Spieler erleben kann, gibt es auch Inhalte für Gruppen und Gilden:

Verschiedene Weltbosse

Dungeons mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden

Spannende und abwechslungsreiche Raids, ebenfalls mit unterschiedlichen Schwierigkeiten

Spannend ist außerdem das „Job-System“, das euch ermöglicht, mit einem Charakter frei zwischen den Klassen zu wechseln. Im Kampfsystem setzt das MMORPG auf Tab-Targeting, was nicht übermäßig dynamisch ist, aber viele Fans des Genres trotzdem anspricht.

Die ultimativen Raids sind der schwerste Content in FFXIV.

Hinzu kommt, dass FFXIV alle 3-4 Monate ein neues Update bekommt, das in der Regel immer einen neuen Gruppen-Inhalt umfasst. Wer also zügig in MMORPGs unterwegs ist, hat zumindest die Gewissheit, dass es ständig weitergeht.

Nicht umsonst zählt Final Fantasy XIV für uns auf MeinMMO zu den derzeit besten MMOs und MMORPGs auf dem Markt.

Wie gelingt der Einstieg in FFXIV?

Zuerst müsst ihr euch auf der offiziellen Webseite registrieren und dann das Spiel herunterladen. Der Einstieg in das MMORPG selbst ist eigentlich einfach gehalten:

Ihr erstellt euch euren ersten Charakter und betretet die Spielwelt.

Es gibt ein Tutorial-System, das euch zu jeder neuen Mechanik und jedem neuen Feature einen Erklärungstext zeigt.

Die Hauptszenario-Quests sind der rote Faden, der euch durch alle Gebiete des Spiels führt.

Die Anfänger-Arena lehrt euch die Basics des Kampfes und gibt euch gleichzeitig gutes Gear für euren ersten Dungeon-Run.

In dem Neulings-Chat könnt ihr eure Fragen an erfahrene Mentoren-Spieler stellen und sie werden immer freundlich beantwortet.

Falls ihr weitere Tipps benötigt, hat MeinMMO-Redakteurin Irina Moritz euch einen großen Einsteiger-Guide geschrieben, in dem alles rund um Final Fantasy XIV erklärt wird.