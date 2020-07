Final Fantasy XIV wird zur Hälfte Free2Play – Das sind die Inhalte

Die kostenlose Test-Version von Final Fantasy XIV wird ab dem 11. August massiv erweitert. Spieler bekommen dauerhaft freien Zugang zu allen Inhalten der Grundversion und dem ersten Addon.

Das gibt’s ab August für lau: Wenn ihr FFXIV schon mal ausgiebig testen, dafür aber kein Geld ausgeben wolltet, dann werdet ihr bald die Chance dafür haben.

Ab dem 11. August werden das Basisspiel „A Realm Reborn“ und das erste Addon „Heavensward“ für die Spieler der kostenlosen Test-Version des MMORPGs zugänglich gemacht. Das bedeutet, dass ihr Zugriff auf Hunderte von Stunden an Content haben werdet.

Dazu gehören unter anderem:

Alle Jobs und Klassen von FFXIV inklusive des Dunkelritters, Astrologen und Maschinisten mit einem Maximal-Level von 60 (aktueller Maximal-Level ist 80)

6 spielbare Völker

Alle Quests von A Realm Reborn und Heavensward bis inklusive Patch 3.55, der das Ende des Addons markiert.

Die Raids „Verschlungene Schatten von Bahamut“, Kristallturm, Nichts-Arche und Alexander normal und episch

49 Dungeons von ARR und HW

Alle Ausrüstungen bis Level 60

Das Ende des Addons Heavensward mit dem Patch 3.55 markiert in etwa die Hälfte von FFXIV, dieser Teil ist Free2Play. Danach folgt der Content der Addons Stormblood und Shadowbringers, für den gezahlt werden muss. Wenn man beschlossen hat die Test-Version auf eine Vollversion aufzuwerten, wird der Fortschritt aus dem Test vollständig überommen.

Eine zeitliche Einschränkung gibt es keine, daher können die Test-Spieler alle Inhalte von ARR und HW so lange spielen, wie sie es wollen. Wenn ihr also zum Beispiel mehrere Jobs testen oder das Crafting in FFXIV ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch dafür so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt.

Die Test-Spieler bekommen denselben Content wie die aktiven Spieler auch und werden auch mit ihnen zusammen in Dungeons und Raids spielen. In FFXIV gibt es nämlich keine getrennten Test-Server.

Im Vergleich zu der aktuellen Version, die nur bis Level 35 geht, ist das eine massive Erweiterung.

Gibt es Einschränkungen? Einige Einschränkungen gibt es dennoch. Die Test-Spieler werden nicht in der Lage sein, auf einen Großteil der sozialen Features zuzugreifen:

Sie können am Marktbrett nichts verkaufen

Keinen Gilden beitreten

Keine Freundschaftsanfragen verschicken

Keine anderen Spieler anflüstern

Die volle Liste der Einschränkungen findet ihr auf der offiziellen Seite von FFXIV (via Lodestone). Daran wird sich laut der Aussage des Direktors Yoshida nichts ändern.

Final Fantasy XIV: Einsteiger-Guide für einen glatten Start ins MMORPG

Starter-Quests werden verbessert

Gleichzeitig mit der Vergrößerung der free-to-play Version werden auch die alten Quests von FFXIV überarbeitet. Sie werden gekürzt oder gänzlich entfernt, um den Spielern ein flüssigeres Spielerlebnis bieten zu können.

Die Quests der Hauptstory sind in FFXIV Pflicht und begleiten die Spieler bis ins Endgame. Sie werden aber auch häufig als langatmig bezeichnet und bestehen aus vielen Fest-Quests. Das soll sich nun bessern

13 % der Quests werden vollständig entfernt und die restlichen werden gekürzt

Neue Spieler erhalten spezielle Teleport-Tickets, die sie schnell zu einem wichtigen Ort im Spiel bringen soll. Früher mussten die Spieler immer wieder dorthin zurückkehren und der Laufweg war lang

Das Fliegen wird in den alten Gebieten von A Realm Reborn möglich

Quest, in der man sein erstes Mount erhält, wird zur Pflicht und kann nicht mehr übersehen werden

Alles in allem wird August der optimale Zeitpunkt sein, um sich ein genaueres Bild von FFXIV zu machen. Wenn ihr euch also schon mal überlegen wollt, mit welcher Klasse ihr anfangen solltet, dann schaut euch unseren Guide dazu an.