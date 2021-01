1,2 Millionen sehen Survival-MMO auf Twitch, aber Zuschauer ruinieren alles

Das Survival-MMO Rust erreicht neue Rekordhöhen auf Twitch. In der Spitze schauten 1,2 Millionen Leute zu. Das sind absolute Höchstwerte, aber Streamer wie Asmongold haben das Problem von Rust ausgemacht: An sich ein tolles Spiel, nur die Zuschauer ruinieren vieles. Sie petzten, um sich bei ihren Streamern wichtig zu machen. Das nervt.

So stark läuft Rust auf Twitch:

Normalerweise spielt Rust keine große Rolle auf Twitch. Noch im November 2020 lag die Zuschauerzahl im Schnitt bei 8.766. Rust ist immerhin ein Spiel aus 2013.

Doch am 27. Dezember startete die Streamer-Gruppe „OfflineTV“ einen besonderen Server: 50 Streamer von YouTube, Twitch und Facebook taten sich zusammen und spielten auf einem Server gemeinsam Rust. Die Zahlen schossen bei Twitch in der Spitze auf 230.000 Zuschauer hoch.

Die YouTube-Streamerin Valkyrae kündigte den Server an.

Immer mehr große englischsprachige Streamer entdeckten Rust nun für sich. Es kam zu Konflikten, als Twitch-Schurke xQC sich einschaltete und das „Team Rocket“ gründete. Das sorgte für Spannung und Action auf dem Server. Die Zuschauer-Zahlen stiegen in der Spitze bis auf 350.000, am 2. Januar.

Am 3. Januar explodierte Rust dann völlig auf Twitch: In der Spitze sahen 1,2 Millionen Zuschauer zu. Das sind riesige Werte, da kann nicht mal Escape from Tarkov mithalten, obwohl der Hardcore-Shooter 2021 so stark gestartet war.

Spanier kopieren die USA, deutsche Streamer schlafen noch

Warum läuft Rust so stark auf Twitch? Twitch ist eine internationale Plattform mit Communitys in vielen Ländern.

Die englischsprachige Community hat Rust die letzten Tage etabliert. Im Zuge des „OfflineTV“-Servers haben Streamer wie xQc, shroud oder Myth starke Zahlen mit Rust erzielt.

Er bringt Feuer ins Rust rein: xQc.

Es gilt aber: Wenn es in den USA so einen Trend gibt, dann schwappt er auch in andere Regionen über.

Am 3. Januar haben spanischsprachige Twitch-Streamer Rust für sich entdeckt und die erzielen riesige Zuschauerzahlen. Die Streamer auronplay, TheGrefg, ibai und Rubius sind in den letzten 3 Tagen nun Top-Streamer zu Rust. Sie bewegen gewaltige Zuschauer-Mengen.

Die spanischsprachigen Stars haben sich nach dem Vorbild der US-Streamer zusammengetan und einen gemeinsamen Server gegründet: EGOLAND. Das ist ein Mega-Erfolg für das spanischsprachige Quartett.

ElRubius ist der Kopf hinter der Aktion.

In Deutschland kam noch keiner auf die Idee, das nachzumachen. Die deutschen Streamer scheinen den Rust-Trend bislang zu verpassen.

Es liegt eigentlich nahe, dass deutsche Streamer auch auf einen gemeinsamen Server gehen und den gewaltigen Synergie-Effekt nutzen, den Rust den spanischsprachigen und englischsprachigen Streamern bringt.

Aber es ist auch nicht alles paradiesisch in Rust.

Ein Beispiel für „Petzen“ in Rust: Ein Zuschauer spendet Geld, um Pokimane zu warnen „xQc kommt, um dich zu töten“. Der kommt dann tatsächlich angeritten und wird sofort abgeknallt:

Zuschauer petzen und ruinieren den Spaß

Was ist das Problem mit Rust? Diese neue Spielweise von Rust, mehrere Streamer auf einen Server zu stecken, wirkt sich negativ auf das Geschehen aus.

Denn es gibt zwei Probleme:

Stream-Sniping nennt man es, wenn man dem Gegner zuschaut, was der gerade macht und daraus einen Vorteil zielt. Das ist verpönt. So gab es jetzt Ärger, weil wer sah, wie eine Gruppe von Streamern starb, um dann sofort an den entlegenen Todes-Ort zu reisen und den Loot aufzusammeln. Normalerweise hätte er nicht wissen können, wo die genau gestorben sind.

Snitching nennt man es, wenn Zuschauer dem eigenen Streamer verraten, was die bösen anderen Streamer machen. Gerade, in dem sie dem eigenen Streamer Geld spenden und solche Informationen zuschustern, fühlen sich Fans offenbar gut und so, als würden sie helfen.

Dadurch, dass auf einem „Streamer-Server“ jeder der Spieler sein Spiel streamt, ist nichts auf so einem Server geheim. Das ruiniert die Spielerfahrung, wie WoW-Streamer Asmongold (Titelbild) ausführt.

Immerhin geht es in Rust auch viel darum, Dinge im Verborgenen zu tun, sich anzuschleichen, was zu planen, erstmal nicht gesehen zu werden. Das funktioniert nicht, wenn man Spione der anderen Streamer im Kanal hat, die sofort jede Schurkerei petzen.

Asmongold sagt: Dieses ständige Petzen sei „Loser-Verhalten.“ Wenn er jemanden sehe, dann sehe er ihn und wenn nicht, eben nicht.

Die Zuschauer sollten einfach aufhören, so verdammt peinlich zu sein.

Streamer, die zusammenspielen, erzielen gewaltige Zuschauerzahlen

Das steckt dahinter: Das Phänomen „Rust“ ist die logische Weiterentwicklung von Among US oder Minecraft-Projekten wie Craft Attack: Zuschauer lieben es, wenn Streamer gegen oder mit anderen Streamern spielen. Das ist offenbar der Schlüssel, um neue Zuschauer zu erreichen, Synergie-Effekte zu erzielen und für großes Kanal-Wachstum.

Wir haben das Thema in einem Podcast auf MeinMMO behandelt.

So wie Influencer sich gegenseitig „boosten“ und „pushen“, indem sie in den Videos der anderen auftauchen, bietet Rust ein riesiges Cross-Marketing-Potential für Streamer auf Twitch. Die Streamer in den USA haben das erkannt, die spanischsprachigen Streamer sind dann innerhalb kürzester Zeit auf den Trend aufgesprungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Streamer aus anderen Länder auch auf die Idee kommen.

Allerdings gibt’s das Problem, dass Zuschauer viel der Spannung kaputt machen können, weil sie „bei ihrem Star“ Bonus-Punkte sammeln und sich wichtig fühlen möchten. Das sorgt für schlechte Stimmung.

xQc ist der Katalysator auf dem Rust-Server von OfflineTV.

Welche spannenden Geschichten Rust schreiben kann, wenn das Chaos tobt und wie unterhaltsam es sein kann, dort zuzuschauen, beweist immer wieder der Twitch-Streamer xQc:

