Das deutsche Minecraft-Event Craft Attack geht in die 8. Runde. Dazu treffen sich seit 2013 jedes Jahr mehrere YouTuber und treten gegeneinander an. 2020 nehmen 50 verschiedene Spieler daran teil und dominieren damit YouTube in Deutschland.

Was ist das für ein Event? Craft Attack ist das größte Minecraft-Projekt im deutschsprachigen Raum. Dort treten 50 YouTuber gegeneinander an und bauen um die Wette. Sie spielen dabei in einer Vanilla-Welt mit dem Typ „zerklüftet“. Es gibt also riesige Gebirge in der Spielwelt.

Dabei teilen sich die Spieler teilweise in Gruppen auf, die zusammenarbeiten und gemeinsam eine Basis aufbauen. Der Aufbau einer Basis ist auch bitter nötig, denn die Spieler attackieren sich gegenseitig. Zudem gibt es immer wieder besondere Events wie den Angriff von Phantomen, die teilweise sogar von den Zuschauern bestimmt werden können.

Der YouTuber Trymacs beschrieb das Event wie folgt: „Es gibt eigentlich keine Regeln, außer: sei kein Arsch.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der YouTuber Trymacs gibt einen Einblick in den Start des Events.

Wie lange geht Craft Attack? Das Event läuft nicht nur einige Stunden, sondern über mehrere Tage und Wochen, je nachdem wie lange die Teilnehmer dabei bleiben.

Event dominiert deutsches YouTube und ist auch auf Twitch stark

Was macht es so interessant? An Craft Attack 8 nehmen über 50 YouTuber teil, darunter bekannte Namen wie rewinside, Gamerstime, Dner oder Trymacs. Letzter machte zuletzt Schlagzeilen mit der Öffnung von Packs im Wert von 4.000 Euro in FIFA 21.

Auf YouTube erreichen die verschiedenen Kanäle mit ihren Videos Aufrufzahlen im Bereich von Tausend bis hin zu mehreren Hunderttausend. In den derzeitigen deutschen Gaming-Trends auf YouTube (stand 10. November um 19:30 Uhr) befinden sich gleich zwei Videos in den Top 5.

Trymacs und rewinside kommen beide auf Top-Plätze mit dem Event.

Minecraft ist ein Phänomen auf der Video-Plattform. Der Let’s Player Gronkh lud im Oktober 2010 sein erstes Minecraft-Video hoch. Mit diesem Spiel wurde er für einen längeren Zeitraum zur Nummer 1 auf YouTube. Und auch heute noch sind Minecraft-Videos dort einfach beliebt.

Minecraft: An diesem Mega-Projekt zu Herr der Ringe arbeiten Fans seit 10 Jahren

Wie schlägt sich das Event auf Twitch? Der YouTuber Trymacs hat zusammen mit seiner Gruppe einen 72-Stunden-Stream gestartet. Dort schauten ihm in der Spitze fast 70.000 gleichzeitig zu (via sullygnome).

Generell dominiert Craft Attack derzeit auch auf Twitch die Sektion Minecraft. Insgesamt schauen über 100.000 Menschen (stand 10. November um 18:15 Uhr) die deutschen Streams dazu.

Minecraft bringt ein neues Update, in dem Amethyst eine Rolle spielt.

Wer also Spaß an Minecraft hat und sich mit einem oder sogar mehreren der YouTuber identifizieren kann, der sollte sich das Event unbedingt noch anschauen.

Wer lieber selbst Hand an das Spiel legen möchte, hat jetzt einen guten Zeitpunkt erwischt. Denn schon jetzt könnt ihr das neue „Caves and Cliffs“-Update spielen, auf das so viele sehnsüchtig gewartet haben.