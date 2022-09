Ein Trailer zu Minecraft hat 160 Mio. Aufrufe: „Das ist kein Trailer für ein Spiel, das ist für eine Generation“

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Was ist 11 Jahre nach dem Release des Trailers euer Fazit zu Minecraft? Verbindet ihr auch schöne Erinnerungen mit dem Spiel? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Anschließend sehen wir in dem 1-minütigen Trailer die so geschätzten Gameplay-Aspekte des Spiels: „Geh, wohin du willst und bau, was du willst. Spiel mit Freunden und erschaff deine eigene Community.“ – alles Aussagen, die der 2011 veröffentlichte Trailer an die Spieler richtet.

„Lass uns an einen Ort gehen, an dem alles aus Blöcken besteht, wo die einzige Grenze, deine Vorstellungskraft ist.“

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt genau das, was Minecraft ausmacht: die unglaubliche Sandbox. Bereits die ersten Worte der Erzählerstimme verdeutlichen die kreative Freiheit des Spiels:

Auch auf Twitch wird der Titel gerne gesehen. Dabei wurde Minecraft in den vergangenen 30 Tagen 67.619.410 Stunden zuschaut und liegt damit unter allen Twitch-Kategorien auf Platz 5 noch vor CS:GO und Dota 2. Einzig GTA 5, LoL, Valorant und „Just Chatting“ haben eine höhere Watch-Time ( via. Sullygnome ).

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Insert

You are going to send email to