Minecraft: Ein Redstone-Wunderwerk führt dazu, dass im Reddit die Führung wechselt

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Was wurde entschieden? Der „schuldige“ Moderator, der den Beitrag gelöscht hatte, war zugleich die Führung des Moderatoren-Teams in Minecraft und das schon seit langer Zeit. Der Rest des Teams hat ihn nun darum gebeten, zurückzutreten und das Team zu verlassen. Er ist dieser Aufforderung nachgekommen.

Was war das Problem an dem Beitrag? Das ist im Nachhinein nicht vollkommen klar. Der Beitrag wurde ursprünglich von einem Moderator gesperrt und der Kategorie „Werbung“ zugeordnet. CraftyMasterman erhielt allerdings keine Begründung, warum der Beitrag gelöscht wurde.

Was ist das für ein Beitrag? Der Beitrag, der den Anstoß gegeben hat, stammt von „CraftyMasterman“. Der gilt im Subreddit von Minecraft quasi schon als lebende Legende, denn er erstellt unglaublich komplexe Redstone-Mechanismen, die viele Monate an Zeit verschlingen. Sein aktuellstes Projekt: Er hat das Spiel „Geometry Dash“ vollständig in Minecraft nachgebaut und das als gigantische Redstone-Struktur.

