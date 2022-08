Ich habe Gameplay von Minecraft Legends gesehen und ich lag mit fast allem falsch, was ich darüber dachte

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Auf MeinMMO erscheint außerdem in Kürze das Interview mit den Chefs, in dem mir die beiden einige spannende Fragen beantworten konnten.

Wann und wo erscheint Minecraft Legends? Minecraft Legends soll noch 2023 auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch erscheinen. Wenn ihr mehr zum Spiel sehen wollt, schaut euch unsere Aufzeichnung auf MonstersAndExplosions an . Dort spreche ich mit unserem Host Michael Obermeier genauer über das Spiel.

Beim Fortschritt rüstet ihr nicht euren Helden weiter aus, sondern lernt, neue Gebäude zu errichten und Einheiten zu beschwören und ihr erhöht die Kapazität eurer Armee. So könnt ihr eure Truppen vielfältiger einsetzen. RTS-typisch kosten Einheiten aber Ressourcen – hier gibt es also eine Begrenzung durch euer Einkommen.

Wie für ein Strategiespiel üblich, lassen sich die Einheiten sogar gruppieren. Lediglich die Perspektive ist ungewohnt, denn ihr seid deutlich näher am Geschehen als etwa in Age of Empires. Als Kommandant kämpft ihr sogar selbst mit, etwa um euren Dienern Angreifer vom Hals zu halten.

Auch der riesige Bau-Aspekt fällt raus. Gebäude baut ihr nicht Block für Block, sondern in Form von fertigen Gebäuden, mit denen ihr Außenposten verstärkt und ausbaut. Dort bildet ihr dann Einheiten aus und greift gegnerische Basen an.

Als Minecraft Legends angekündigt wurde, gab es nur einen kleinen Trailer zum Spiel. Der erinnerte stark an das bereits erschienene Action-RPG Minecraft Dungeons , da ihr in beiden Spielen einen Helden steuert.

Minecraft Legends ist das neue Spiel von Mojang und will die Grenzen zwischen verschiedenen Genres vermischen. Das Spiel soll 2023 auf PlayStation, Xbox, PC und Switch erscheinen. Auf der gamescom konnte MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus erstmals echtes Gameplay sehen und war überrascht von dem, was Legends wirklich ist.

