Minecraft Dungeons ist ein eigenständiges Spiel, das auch in die Rolle eines Abenteurers versetzt, der Höhlen erkundet und dort gegen Monster kämpft. Im Fokus steht dabei das ständige Sammeln von Loot, der in verschiedenen Seltenheiten gefunden werden kann. Gespielt wird in der ISO-Perspektive, sodass Minecraft Dungeons sehr stark an Hack'n Slays wie Diablo erinnert. Durch die einfache Voxel-Grafik und dem Humor ist es jedoch eine familienfreundliche Version der sonst sehr düsteren Spiele des Genres. Release des Spiels ist am 26. Mai 2020.