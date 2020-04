Minecraft Dungeons hat einen Releasetermin. Damit könnt ihr bald Hack-and-Slay-Abenteuer mit Freunden erleben – und das in der typischen Minecraft-Klötzchengrafik.

Was wünschen sich Minecraft-Fans? Nicht wenige wünschen sich schon länger echte Rollenspiel-Elemente in Minecraft. Es ist zwar jetzt schon möglich, gemeinsam mit Freunden Abenteuer zu erleben, Dungeons zu erkunden und Feinde zu besiegen, doch es fehlen einige Dinge, damit dies zu einem RPG wird.

Dazu gehören Loot, Verbesserungen und die Möglichkeit, bestimmte Rollen wie Nah- oder Fernkämpfer einzunehmen. Und genau hier kommt Minecraft Dungeons ins Spiel.

Minecraft Dungeons führt euch unter anderem in Lava-Minen.

Wann erscheint Minecraft Dungeons? Microsoft gab bekannt, dass der eigentlich geplante Releasetermin im April nicht eingehalten werden kann, da das Team derzeit aufgrund der Corona-Krise im Home Office arbeitet.

Minecraft Dungeons wird daher erst am 26. Mai für PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch in den Handel kommen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen der Standard-Version für 19,99€ und der Hero-Edition für 29,99€, welche neben zwei DLCs noch ein Hero Cape, zwei Skins und ein Huhn als Pet bietet.

Hack and Slay mit Minecraft-Optik

Das bietet Minecraft Dungeons: Das eigenständige Action-RPG von Mojang versetzt euch in die Rolle von Abenteurern, welche die Höhlen erkunden und dort gegen Monster kämpfen und am immer bessere Beute kommen. Im Grunde handelt es sich um ein Hack ’n Slay für bis zu vier Spieler.

Minecraft Dungeons soll sich dabei an Genre-Vertretern wie etwa Diablo orientieren. Ihr spielt sogar aus der isometrischen Sicht. So steuert ihr eure Recken durch die Höhlen und nutzt eure Fähigkeiten und Waffen, um die vielen Gegner auszuschalten und sammelt jede Menge Loot ein.

Klassen gibt es keine, eure Ausrüstung bestimmt, ob ihr Nah- oder Fernkämpfer seid. Es ist sogar möglich, die Ausrüstung durch Verzauberungen zu verbessern. Loot kommt in unterschiedlichen Seltenheitsstufen vor, die bestimmen, wie mächtig die Items sind. Darüber hinaus findet ihr wichtige Artefakte, die euch Boni geben. Tränke füllen euer Leben wieder auf und TNT sprengt eine Bresche in die Horden von anrückenden Monstern.

Während der Abenteuer erfüllt ihr diverse Missionen, wie etwa Dorfbewohner zu retten, Wellen an Feinden aufzuhalten, Rätsel zu lösen oder Schlüssel zu Türen zu finden.

Ein Diablo für jüngere Spieler

Was ist das Besondere an Minecraft Dungeons? Im Gegensatz zu anderen Hack and Slays setzt Minecraft Dungeons auf jede Menge Humor. Das Spiel nimmt sich selbst nicht zu ernst, wie man anhand des Story-Trailers sehen kann. Außerdem kommt die aus Minecraft bekannte Klötzchengrafik zum Einsatz. Dadurch richtet sich Minecraft Dungeons auch eher an jüngere Spieler und Familien.

MeinMMO-Autorin Irina Moritz hat sich Minecraft Dungeons bereits auf der Gamescom im vergangenen Jahr angeschaut und konnte aufgrund ihrer Spielerfahrung ein Fazit abgeben, das euch einen tieferen Einblick in das Action-RPG geben sollte. So könnt ihr entscheiden, ob das Hack and Slay ein Spiel für euch ist.