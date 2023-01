Ein einzelner Mann erschuf das erfolgreichste Spiel der Welt – Was wurde eigentlich aus Minecraft-Macher Notch?

Wer Minecraft vor 2019 angefangen hat, dürfte den Namen Notch noch gut kennen. Notch ist der Schwede, der Minecraft im Alleingang gemacht hat. Mittlerweile spricht kaum noch jemand von dem Entwickler, in Minecraft selbst gibt es nur noch einen Verweis auf ihn. Was macht Notch heute?

Dieser Mann hat Minecraft erschaffen: Markus Alexej „Notch“ Persson ist ein Entwickler aus Schweden, der im März 2009 schon die erste Version von Minecraft veröffentlicht hat – damals noch in Form einer privaten Alpha, die nur eingeladene Tester spielen durften.

Persson soll schon im Alter von 7 oder 8 Jahren auf dem Commodore 128 seines Vaters seine ersten Videospiele gespielt und programmieren gelernt haben (via gamedeveloper.com; mittlerweile unerreichbar).

Seinen ersten Job als Spiele-Entwickler hat er laut eigenen Aussagen etwa 2005 bekommen, damals bei King.com (via YouTube). Die Seite ist vor allem bekannt für Browser-Games, die meist nur nebenher gespielt werden. Der größte Hit des Studios ist Candy Crush. Heute gehört King zu Activision Blizzard.

Notch will kein CEO sein, verkauft Minecraft für 2,5 Milliarden Dollar

Der Start von Minecraft: Minecraft entstand als Ein-Mann-Projekt unter dem Namen „RubyDung“ und Persson ging nie von einem großen Erfolg aus. Zumindest war das nicht der Plan. Er erschuf Minecraft in seiner Freizeit als Hobby.

Im Mai 2009 bot Persson sein Projekt über einen IRC-Kanal an und verbesserte das Spiel nach Feedback der Tester. 2010 und nach genügend Verkäufen ließ der Schwede schließlich seinen Job hinter sich und entwickelte Minecraft in Vollzeit.

Minecraft war zu schnell erfolgreich: Wie Wie die französische Website jeuxvideo berichtet, habe PayPal im September 2010 das Konto Pressons eingefroren, als dieser plötzlich 600.000 Euro vorzuweisen hatte. Er musste sich erst rechtfertigen, dass all das von Minecraft stammt. Das Spiel kostete damals 15 Euro pro Kopie und erreichte kurz darauf über 1 Million Verkäufe.

Um sein Projekt zu stützen, gründete Persson schließlich Mojang, das heute noch für Minecraft verantwortlich ist, aber zu Microsoft gehört. Minecraft erschien dann schließlich im November 2011 als Vollversion und mauserte sich seitdem zum erfolgreichsten Videospiel aller Zeiten.

Mit über 238 Millionen verkauften Kopien steht Minecraft weit an der Spitze (via Xbox.com), gefolgt vom bereits abgeschlagenen GTA 5 mit 170 Millionen Kopien (via GamesIndustry.biz). Das 1984 entwickelte Uralt-Spiel Tetris aus der Sowjetunion soll zwar über 500 Millionen Einheiten verkauft haben, hier wurden aber so oft Entwickler gewechselt und Versionen geändert, dass sich die Zahl nicht zuverlässig nachvollziehen lässt.

Wie kam Minecraft zu Microsoft? 2014 erklärte Persson, dass er Mojang nicht mehr leiten will. In einem Post auf seiner Website schrieb er: „Ich bin kein Unternehmer. Ich bin kein CEO. Ich bin ein nerdiger Entwickler, der gerne Meinungen auf Twitter hat.“ (via Archive.org)

Wenige Monate zuvor bot er Mojang zum Kauf an – mit einem Tweet. Auf das seltsame Angebot sollen sich mehrere große Firmen beworben haben, darunter Activision Blizzard, Electronic Arts und Microsoft.

Microsoft habe schließlich den Zuschlag bekommen für stolze 2,5 Milliarden US-Dollar. Der Deal gilt bis heute als einer der größten in der Videospiel-Geschichte und machte Persson direkt zum Milliardär.

Kontroversen Meinungen auf Twitter schießen Notch ins Aus

So ging es mit Persson weiter: Persson unterstützte bereits früher wohltätige Projekte wie Ärzte ohne Grenzen und zusammen mit Mojang das Humble Indie Bundle, für welches das Studio eigens ein Spiel entwickelte. Dies spülte damals über 450.000 US-Dollar ein (via Eurogamer). Danach zog er sich Persson aber aus der Entwicklung zurück.

In seiner Abschiedsrede erklärte Persson schon, dass er sich nicht als Spieleentwickler sehe und hat seit Minecraft auch kein nennenswertes Spiel mehr erschaffen. Persson erwarb 2015 eine Villa in Los Angeles für 70 Millionen US-Dollar.

Kurz darauf gab es Berichte darüber, dass der Milliardär unglücklich sei. Die widerlegte er jedoch mit der Aussage, er habe nur einen schlechten Tag gehabt und diesem Luft gemacht. Später wurden seine Tweets jedoch deutlich seltsamer.

Woher kommt die Kontroverse? In den Jahren nach seiner Trennung von Mojang war Notch auf Twitter sehr aktiv. Schließlich ist das etwas, das er gerne tut, wie er selbst in seinem Abschied von Minecraft sagte. Er hat immerhin noch stolze 3,6 Millionen Follower im Januar 2023.

Allerdings hat er hier mit umstrittenen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht. Schlecht kamen offenbar Aussagen an wie: „Es ist okay, weiß zu sein“, „Die meisten Leute, die behaupten, Feministen zu sein, sind nur übermäßig sexistisch gegen Männer“ oder Forderungen nach einem „Hetero-Pride-Day“ (via TheMarySue).

Dazu kamen Aussagen zu Verschwörungstheorien rund um “Pizzagate” und QAnon (via DenOfGeek). Außerdem soll er gesagt haben, Trans-Frauen seien keine Frauen und Transsexualität mit einer Geisteskrankheit gleichgesetzt haben (via Variety).

Besonders pikant war ein Streit mit einem anderen Nutzer auf Twitter, der eine ganze Weile andauerte und in dem es offenbar um Transsexualität ging.

In Folge der Debatten wurde Notch von der Feier zum 10-jährigen Bestehen von Minecraft ausgeschlossen. Microsoft ging aber noch einen Schritt weiter.

Minecraft löscht (fast) alle Verweise auf Notch

Bis 2019 fand sich in allen Versionen von Minecraft noch ein Verweis auf den ursprünglichen Macher. Direkt im „Splash“, wenn das Spiel gestartet wird, fand sich bis dahin stets die Phrase: „Made by Notch!“ oder „The Work of Notch!“.

Diese wurden aber nach der Kontroverse auf Twitter vollständig entfernt. Es findet sich nur noch in den Credits ein Verweis auf den Erschaffer von Minecraft. Microsoft hat sich zu dem Schritt allerdings niemals weiter geäußert.

Persson selbst holte 2021 zu einem Gegenschlag aus. Nach einem Crossover-Event von Minecraft mit Sonic erklärte der Erschaffer das Spiel für tot: „Ich spreche nicht schlecht über die Toten, aber ja, Minecraft ist ein wenig tot. (Wenn es für euch noch lebt, cool! Rocket Arena 3 lebt für mich auch noch.)“ (via Twitter)

„Ich mache vielleicht ein Spiel“

Das macht Notch heute: Nachdem Notch seinen Twitter-Account 2020 vorübergehend gelöscht hat, ist er mittlerweile wieder ziemlich aktiv auf der Plattform. Er postet nahezu täglich etwas zu Videospielen oder unterhält sich über alle möglichen Themen. Zuletzt mit ziemlich schlechten Wortspielen zu Weihnachten:

Meist geht es allerdings um Games, die er gerade zockt und die ihn begeistern oder um irgendwelche Situationen, die er erlebt hat. Am 1. Januar machte er mit einer Aussage auf sich aufmerksam, dass er vielleicht wieder an einem Spiel arbeiten könnte.

Ob das allerdings wirklich passiert oder ob er das nur im Scherz gesagt hat sei dahingestellt. Denn den gleichen Witz mit einem ähnlichen Tweet bringt er schon seit Jahren. Das letzte Spiel von Notch ist Cliffhorse, das 2014 erschienen ist. Seitdem ist nichts von neuen Projekten bekannt – wobei er nach dem Deal mit Microsoft vermutlich auch mit Frau und Kindern nie wieder arbeiten müsste.

