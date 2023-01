Der größte deutsche Streamer auf Twitch zockt Minecraft – Checkt nichts und die Zuschauer lieben es

Das Sandbox-Game Minecraft ist wohl eines der bekanntesten Spiele überhaupt. Doch auch 2023, 11 Jahre nach Release, gibt es Leute, die es noch nie gezockt haben. Einer davon war der größte Streamer im deutschen Twitch. Nun wagte sich EliasN97 in die Welt der Blöckchen.

Minecraft erfreut sich auch 11 Jahre nach Release noch großer Beliebtheit. Einige der größten Content Creator wurden mit dem Blöckchen-Spiel berühmt, auch die größte deutsche Streamerin hatte ihre Anfänge in Minecraft.

Viele zocken das Game seit Jahren und entwickeln immer neue Herausforderungen, um es spannend zu halten. Beliebt sind etwa Speedruns wie etwa von dem populären YouTuber Dream, der jahrelang erfolgreich war, ohne sein Gesicht zu zeigen.

Doch auch 2023 entdecken noch neue Spieler Minecraft für sich. Nun gab auch Elias “EliasN97” Nerlich, der größte deutsche Streamer, dem Game eine Chance. Das lief ziemlich chaotisch.

Minecraft beeinflusste eine ganze Generation von Gamern.

Zehntausende sehen zu, wie Elias versucht, einen Tisch zu craften

Was war das für ein Stream? In einem Stream vom 4. Januar zockte EliasN97 gemeinsam mit ein paar befreundeten Streamern zum ersten Mal Minecraft. Das lief absolut chaotisch ab. Auf YouTube fasst der Streamer die Ereignisse so zusammen:

In den ersten Stunden haben wir uns eigentlich ziemlich viel beleidigt und haben das Spiel nicht so richtig verstanden. Dann haben wir später das Spiel ein bisschen verstanden, [waren] aber immer noch völlig lost und auch immer noch viele Beleidigungen. Und dann am Ende hinaus weniger Beleidigungen, wir haben es ein bisschen mehr verstanden, man kam bisschen rein.

Auch wenn Elias laut eigener Aussage sehr schlecht im Spiel sei, hatte er offensichtlich wahnsinnig viel Spaß: Knapp 8 Stunden lang zockte er Minecraft, seitdem gab es täglich einen Stream mit dem Game (via sullygnome).

Auf YouTube veröffentlichte der Streamer ein Video mit einigen Highlights aus seinem ersten Minecraft-Stream. Wir haben es euch hier eingebunden. Ab Minute 3 könnt ihr die verzweifelten Versuche von EliasN97 bewundern, einen Crafting Table herzustellen.

Wie kommt das an? Für den Berliner, der mit den FIFA-Spielen bekannt wurde und sonst eher in kompetitiven Games wie Fortnite und Valorant unterwegs ist, sind die Minecraft-Streams ein großer Erfolg.

Die Zuschauer in den Kommentaren auf YouTube schwärmen: Der Stream sei eine 10/10 gewesen schreiben viele. Vor allem die Interaktion mit seinen Mitspielern kam gut an, Fans von EliasN97 forderten schon weitere Streams zu Minecraft. Die lieferte der Berliner dann auch, mit Erfolg.

So erreichte der Stream vom 8. Januar einen Höchstwert von über 80.500 Zuschauern, im Schnitt sahen fast 57.000 Menschen zu. Vergleichbare Zahlen erreichte Elias zuletzt im Herbst 2022, als FIFA 23 rauskam. Bei seinem letzten Stream ohne Minecraft hatte Elias durchschnittlich 28.000 Zuschauer, konnte seine Zahlen also verdoppeln.

Derzeit ist EliasN97 der meistgesehene Streamer zu Minecraft im deutschen Twitch, er überholte sogar alte Hasen wie BastiGHG, die eigentlich nur Minecraft zeigen. Auch seine Mitspieler sind weit oben vertreten, Rohat landet auf dem 5. Platz (via sullygnome).

Das wirkt sich auch auf Minecraft selbst aus: Aktuell ist das Spiel auf Platz 1 der meistgesehen Spiel im deutschen Twitch, noch vor dem Shooter-Hit Escape from Tarkov und der beliebten “Just Chatting”-Kategorie (via sullygnome).

Twitch im Minecraft-Fieber

Wer zockt alles Minecraft? Im Moment ist so ziemlich alles, was im deutschen Twitch Rang und Namen hat, in Minecraft unterwegs. Mit Reved, Fibii und HoneyPuu sind gleich 3 der größten Streamerinnen in der Survival-Sandbox unterwegs.

Diese bekannten Streamer und Streamerinnen sind gerade ganz oben in Minecraft dabei (via sullygnome)

Auch MontanaBlack, der vor EliasN97 an der Spitze des deutschen Twitch stand, ist mit dabei: Nach seinem ersten Minecraft-Stream am 1. Januar 2023 kam er zu dem Schluss, dass es mit Freunden wohl mehr Spaß mache (via YouTube).

Genau das machte MontanaBlack dann auch und zockte gemeinsam mit anderen Content Creatorn wie Rewinside.

Auch abseits von Minecraft läuft für EliasN97 so ziemlich alles rund. Zwischen seinem Content auf YouTube und Twitch sowie seinen unternehmerischen Tätigkeiten ist der Berliner viel beschäftigt. Dass sich die ganze Arbeit lohnt, zeigte er in einem ehrlichen Video, in dem er sich den Fragen seiner Fans stellte.

