Twitch-Streamer und NFT-Mann sagt: Spielsucht hat ihn total ruiniert – Er veruntreute sogar das Geld seiner Fans

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Wie kommt das denn an? Viele der Kommentare auf Twitter komme von Nutzern, die Geld in Projekte von DNP3 investieren haben und sogar die wohlmeinenden sind ziemlich angesäuert. Andere fordern gleich, der Mann müsse ins Gefängnis und das, ohne „über Los“ zu gehen:

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Das ist jetzt sein Geständnis: Der Streamer sagt in einem Twitlonger , 2022 sei er „unfassbar süchtig“ nach Glücksspiel geworden. Jeden Dollar, den er fand, habe er in das Online-Stack gesetzt, in der Hoffnung zu gewinnen.

Am 3. Januar hat der Twitch-Streamer DNP3 auf Twitter ein Geständnis abgelegt: 2022 sei er der Spielsucht verfallen, habe alles in das Online-Casino Stake gepackt, das mittlerweile von Twitch verboten wurde. Er habe seine eigenen Ersparnisse und sogar das Geld von Krypto-Investoren verzockt. Das alles habe mit einem „Sponsored Stream“ begonnen.

Insert

You are going to send email to