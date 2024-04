Spitzenverdiener von Twitch sagt: Sie zwangen ihn zur Therapie, damit er weiter streamen durfte

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erzählt er über die Therapie? Er sagt, es war damals wegen des „Gorilla-Vorfalls“ . xQc hatte 2020 auf einen Link geklickt, daher waren in einem seinem Stream für einen kurzen Moment zwei sich paarende Affen zu sehen. Der Bann dauerte damals 24 Stunden.

Das erzählt er nun: xQc war in einem Gespräch mit dem auf Twitch gebannten Streamer Adin Ross. Der fragte, was er tun müsse, um wieder auf Twitch streamen zu dürfen – vielleicht eine Therapie-Sitzung?

