Kick verpflichtet Skandal-Streamer für viel Geld – MontanaBlack sagt, was er will, damit er Twitch verlässt

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Hinter Kick steht das Online-Casino Stake. Dieses Casino ist bekannt dafür, Streamern extrem hohen Summen zu zahlen , damit sie Glücksspiel bewerben. Daher hat der Streaming-Dienst von Beginn an für viele ein „moralisches Geschmäckle“, scheint aber auch eine gewisse Anziehungskraft zu entwickeln. An Geld scheint es Kick nicht zu mangeln. Wenn man Leute wie Adin Ross verpflichtet, gilt da wohl, dass Reichweite über allem steht.

Es ist kein Fall bekannt, dass ein kontroverser Streamer einen Exklusiv-Vertrag erhalten hat: Am ehesten noch DrDisrsepect, aber der ist auch nicht so kontrovers, wie er selbst tut. Und sein Exklusiv-Vertrag wurde nach wenigen Monaten durch den Bann von Twitch aufgelöst.

MontanaBlack hat schon mal erklärt, dass ein Exklusiv-Vertrag mit Twitch nicht zustande kam – trotz langer Verhandlungen. Man kann mutmaßen, dass auch das an seiner kontroversen Natur lag. Seit MontanaBlack kein Glücksspiel mehr streamt, ist er sicher nicht mehr so kontrovers wie früher – aber bestimmte NFT-Aktionen wären auch heute schwierig.

Was er den Fans nicht sagt, was aber mitschwingt: Er als „kontroverser“ Streamer hat mit Kick erstmals eine attraktive Variante für einen lukrativen Exklusiv-Vertrag. Denn auch wenn er sagt, dass er wegen des Chats nie auf YouTube wechseln würde, ist nicht klar, ob YouTube ihm überhaupt ein Angebot unterbreiten würde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mag er Twitch denn nicht mehr? Nicht mehr so sehr wie früher. MontanaBlack betont immer wieder, dass er an sich Twitch liebe und sich nie vorstellen konnte, die Plattform zu verlassen. Aber seit einem Vorfall im November 2020 kriselt die Beziehung:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für mich als Streamer spielt es am Ende des Tages – jetzt ehrlich – spielt es keine Rolle, wo ich stream’. Wenn die Vergütung ungefähr gleich ist, dann macht es keinen Unterschied. Auch die Reichweiten und alles […] am Ende des Tages kann ich mir nix davon kaufen, dass ich 5 Millionen Follower bei Twitch habe. Ist ‘ne Zahl und bin ich stolz drauf – aber davon kann ich mir nix kaufen.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

YouTube beißt die besten Stücke aus Twitch – Macht 2022 all das richtig, was Microsoft 2020 falsch gemacht hat

Was ist daran so besonders? In der Vergangenheit warben Konkurrenten immer wieder Top-Streamer und Streamerinnen von Twitch ab.

Wen hat Kick verpflichtet? Kick hat den US-Streamer Adin Ross exklusiv an sich gebunden. In einem Video spricht der 22-Jährige davon, dass er eine aufregende Woche hinter sich habe.

Insert

You are going to send email to