Streamer sagt: Deal mit Casino, das Twitch jetzt verboten hat, bringt ihm seit 16 Monaten 750.000 $ – Am Tag

Man wusste, dass Twitch-Streamer lukrative Deals mit Krypto-Casinos wie Stake eingegangen sind. Doch wie lukrativ diese Deals genau sind, erfahren wir erst jetzt, nachdem Twitch die Casinos verboten hat. Der größte Slot-Streamer, auf Twitch, Tyler „Trainwreckstv“ Niknam sagt in einem Stream: Er habe in 16 Monaten 360 Millionen US-Dollar mit seinem Deal verdient. Das entspricht 750.000 $ am Tag. Trainwreck beleidigt seine Gegner wie Ludwig, Pokimane oder HasanAbi – seine Freunde aber, wie den deutschen Streamer MontanaBlack, beschenkt er reichlich.

Das ist die Aussage von Trainwreck: In einem Stream seines Freundes Pokelaws in Overwatch 2 sagt Trainwreck:

Hört mir zu, ihr Schwachköpfe. Wollt ihr ein paar News, über die ihr euch aufregen könnt? Ich veröffentliche, was mir gezahlt wurde, seit dem Start meines Vertrags: Mir wurden 360 Millionen US-Dollars gezahlt für 16 Monate Glücksspiel. […] Das ist jetzt draußen: 360 Millionen, ihr Säcke. Ich könnte Ludwig, Pokimane und Hasan kaufen, verkaufen und nochmal kaufen, verdammte Pussies.

Trainwreck wurde 17-mal öfter gesehen als größter deutscher Casino-Streamer Scurrows

Womit genau hat er soviel Geld verdient? Trainwreck ist bekannt dafür, Casino-Streams auf Twitch zu zeigen. Er spielt im Krypto-Casino „Stake“ und hat mit dem Casino einen Deal abgeschlossen. Das wusste man – die Details des Deals sind jetzt aber neu.

In den letzten 365 Tagen …

hat Trainwreck 2.471 Stunden Slots gezeigt – das entspricht fast 7 Stunden täglich

hatte Trainwreck dabei im Schnitt 29.692 Zuschauer

ist Trainwreck mit 76,6 Millionen geschauten Stunden der erfolgreichste Casino-Streamer weltweit, vor ROSHSTEIN – der größte deutsche Casino-Streamer, Scurrows, ist etwa 17-Mal kleiner

Macht er damit weiter? Nein, das ist jetzt offenbar vorbei. Denn nach den neuen Regeln sind genau solche Casinos wie „Stake“ auf Twitch seit dem 18. Oktober verboten (via twitter):

Stake war eine der Plattformen, die Twitch explizit im September 2022 als Beispiel für verbotene Seiten nannte – denn Stake fehle eine Lizenz.

Diese angekündigten Regeln sind seit dem 18. Oktober in Kraft. Sie gehen aber vielen nicht weit genug.

Trainwreck hatte denn auch seinen „letzten offiziellen Casino-Stream“ auf Twitch.

Er plant aber eine eigene Streaming-Plattform zu eröffnen oder mit einer bestehenden Plattform zusammenzuarbeiten. Man kann wohl davon ausgehen, dass er dann weiter dem Glücksspiel frönen wird.

Auch deutsche Casino-Streamer hatten schon angekündigt, einfach auf eine andere Plattform zu wechseln.

Trainwreck warnt immer wieder vor Glücksspiel – Aber lässt sich fürstlich dafür bezahlen

Macht er denn Werbung für Glücksspiel in seinen Streams? Nach dem, was er sagt: Nein. Nach dem, was er tut: Ja, natürlich.

Mit Worten warnt Trainwreck immer wieder vor Glücksspiel. Sagte, man würde da immer verlieren. Er habe schon viel Geld verloren. Das sei alles ganz furchtbar. Die Zuschauer müssten unbedingt bedenken, dass er sich das leisten kann – sie aber nicht.

Gleichzeitig aber zeigt er es fast ununterbrochen Slots. Und es gehen die Clips seiner riesigen Gewinne viral, die ab und zu mal auftauchen. Die ziehen dann Hunderttausende von Zuschauern an und vermitteln das Gefühl, man könne mit einem Dreh reich werden.

Letztlich scheint er also sehr viel Werbung für das Casino zu machen, denn sonst würde ihm das Casino ja nicht so viel Geld zahlen.

Auch das Casino muss viel Geld über ihn einnehmen, wenn sie Trainwreck 750.000 $ am Tag zahlen – das Geld muss dann in irgendeiner Form von dessen Zuschauern wieder ins Casino zurückwandern.

Trotz dessen warnt Trainwrreck aber auch immer vor Glücksspiel, scheint also moralisch mit sich völlig im Reinen zu sein.

Wer Gambling kritisiert, ist für Trainwreck der Feind

Was hat er mit den Streamern, die er nennt? Pokimane, Ludwig und Hasan sind alles Streamer, die sich offen gegen Gambling ausgesprochen haben und die Trainwreck offenbar auf seiner „schwarzen Liste“ stehen hat.

Pokimane ist eine der größten Streamerinnen auf Twitch: Die 26-Jährige drohte sogar damit, Twitch zu boykottieren, wenn die nicht rasch was gegen Gambling tun.

Hat ein Problem mit Glücksspiel – ist also ein Feind von Trainwreck.

Gerade von Pokimane scheint Trainwreck geradezu besessen zu sein: Er sagt, Pokimane sei eine „falsche Schlange“, die korrupteste und unehrlichste Person auf Twitch.

Ludwig und HasanAbi wiederum hatten sich in eigenen Streams über Trainwreck lustig gemacht und nehmen gerne eine wertende und urteilende, moralische Stellung ein.

Das kann Trainwreck offenbar überhaupt nicht ausstehen. Als ihm der Streamer Mizkif mal so kam, ließ Trainwreck mit einem einzigen Tweet dessen Karriere über ihm zusammenbrechen.

Er steht auf der guten Seite von Trainwreck.

Streamer verschenkt 100.000 $ an MontanaBlack – Einfach so

Woher kennen deutsche Zuschauer Trainwreck? Vor etwa einem Jahr war der deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack bei Trainwreck zu Gast in dessen Stream.

Schon nach der Zusage von MontanaBlack da vorbeizuschauen, überwies ihm Trainwreck 100.000 $ auf sein KryptoCon (via tiktok) – und das obwohl auch MontanaBlack nicht gerade am Hungertuch nagt.

Trainwreck ist bekannt dafür, mit Geld nur so um sich zu werfen: So verlost er immer wieder hohe Geldbeträge über Krypto-Börsen. Wie man heute weiß, sind das für Trainwreck offenbar nur Peanuts, bei solchen gigantischen Tageseinnahmen:

