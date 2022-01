Der Streamer Tyler „TrainwrecksTV“ Faraz Niknam (31) ist auf Twitch mit Glücksspiel populär geworden. Normalerweise verliert er hohe Summen, zu Neujahr gewann er allerdings einen großen Jackpot in Höhe von 5,7 Millionen Dollar und strich weitere hohe Gewinn ein. Er entschied sich, eine Millionen US-Dollar (etwa 880.000 €) an seine Zuschauer zu verteilen. Das war aber nicht so einfach.

Wer ist Trainwreck?

Trainwreck ist seit 2014 auf Twitch, er ist ein ähnlicher Streamer wie Forsen: Er gehört fest zum Inventar von Twitch, ist aber eine kontroverse Person, der eine bestimmte Nische anspricht. Trainwreck betont, dass er sein eigenes Ding macht und es ihm eigentlich egal ist, was alle anderen von ihm halten. Wenn ihm irgender doof kommt – wie EA neulich – regt er sich aber trotzdem darüber auf.

Trainwreck ist „auch“ Gaming-Streamer, der kann schon Shooter spielen wie Valorant, CS:GO oder Call of Duty: Warzone. Generell ist er aber eher ein Chatter, der auch „IRL“-Streams gemacht hat.

2021 kam sein großer Durchbruch auf Twitch: Jetzt dreht sich bei ihm alles um „Crypto-Currency“, die Anlage in hochriskante Währungen, und das Glücksspiel. Seit 2021 hat er 1400 Stunden in der Kategorie Slots verbracht, dort zockt er an virtuellen, einarmigen Banditen um hohe Summen.

Twitch-Streamer verliert 8 Mio $, brüllt Zuschauer zusammen, der ihm vom Glücksspiel abrät

Trainwreck verliert seit 9 Monaten – Gewinnt jetzt große Jackpots

Das war jetzt die Wette: Trainwreck sagt, er zockt seit 9 Monaten und sei um eine „unfassbare Summe down“, habe also insgesamt viel mehr Geld mit Glücksspiel verloren als gewonnen.

Allerdings hatte er an Neujahr eine Glückssträhne. Er gewann mehrere Jackpots, darunter einen über 5,7 Millionen US-Dollar – mit einem Einsatz pro Dreh von 1.000 $.

Vor der Glücks-Strähne hatte er angekündigt: Sollte er wirklich 10 Millionen $ Gewinn machen, dann werde er 1 Millionen $ als Giveaway verteilen. Und tatsächlich hielt er sein Versprechen ein, nachdem es so gut lief.

So war dann das Giveaway: Trainwreck musste feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, 1 Millionen $ unter die Leute zu bringen. Denn sobald sich rumsprach, was da los war, hatte er einen solchen Andrang in seinem Kanal, dass der Bot, den er nutzte, mehrfach zusammenbrach. Die Leute sollten “21” in den Chat schreiben, um am Giveaway teilzunehmen. Das machten so viele, dass Twitch Schwierigkeiten hatte, mitzukommen.

Letztlich ist es ihm aber gelungen, das Geld zu verteilen, in den Momenten, als dann doch mal alles lief.

Während des Streams erhielt er über 21.000 neue Subscriber und stieß damit in die Top 10 der Twitch-Streamer mit den meisten zahlungspflichtigen Abos vor. Sein Stream erreichte im Höhepunkt über 70.000 Zuschauer.

Wie die Seite Inven meldet, verteilte er das Geld offenbar mit einem Fokus auf Stammzuschauer und gab auch zusätzlich Geld an Freunde von ihm raus (via inven).

Trainwreck warnt eindringlich vor Glücksspiel

Was ist das mit Glücksspiel auf Twitch? Es ist nicht so, als fänden das alle super, dass ein Streamer da vor zehntausenden Zuschauern dem Glücksspiel frönt und dort offenbar auch ein Suchtverhalten zur Schau stellt. Trainwreck ist eine kontroverse Figur auf Twitch. Denn er betreibt exzessives Glücksspiel von tausenden von Zuschauern. Das kritisieren einige US-Streamer scharf.

Es gibt auch eine ständige Diskussion, ob Streamer live auf Twitch mit ihrem eigenen Geld spielen, ob sie von Casinos gesponsort sind, ob da vielleicht irgendwas mit den Quoten für sie anders läuft – das gilt aber nicht nur für Trainwreck, sondern ist bei allen Glücksspielern ein Thema.

Trainwreck warnt seine Fans immer wieder vor dem Glücksspiel. Sie sollten damit auf keinen Fall anfangen, es würde sie ruinieren.

Trainwreck warnte seine Fans: Sie sollten nicht glauben, er hätte wirklich 6 Millionen $ gewonnen. Er habe nur etwas von dem wiederbekommen, was er verloren hat:

In Deutschland hat das Glücksspiel auf Twitch abgenommen, seit neue Regeln griffen

Wie ist die Lage in Deutschland? In Deutschland sind ebenfalls einige Streamer mit Glücksspiel auf Twitch groß geworden, wie MontanaBlack oder Knossi.

Die haben mit Glücksspiel in den letzten Jahren aber aufgehört. Angeblich, weil sie sich eines besseren besonnen haben. Knossi sagte etwa, er wolle “Vorbild sein”.

Tatsächlich dürften aber neue Regularien in Deutschland, was Glücksspiel angeht, eine entscheidende Rolle beim Sinneswandel gespielt haben. Zudem hatte sich das ZDF im Oktober 2020 ausgiebig damit beschäftigt, welche Rolle Twitch-Streamer beim Glücksspiel einnehmen.

So richtig durchlagend war der Sinneswandel offenbar nicht. So hat MontanaBlack schon angekündigt, wenn er aus Deutschland auswandert, dann werde es wieder Casino-Streams geben:

