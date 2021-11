EA schließt Twitch-Streamer wegen Glücksspiel aus – Er beleidigt sie scharf wegen FIFA 22

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Interessant ist, dass Trainwreck erwähnt, EA habe ihn vorher sogar dafür bezahlt, Apex Legends zu spielen. Das scheint ihn doch in der Ehre zu kränken, dass EA ihn jetzt nicht mehr haben will.

Immer wieder gingen Geschichten durch die Medien, dass gerade junge Spieler einen Haufen Geld in die Packs bei den so populären FIFA-Spielen investiert haben. Sie verhalten sich wie Süchtige.

„Hey EA, ihr korrupten Säcke. Das echte Glücksspiel war es, als ihr mir 150.000 $ für 4 Stunden in Apex Legends gezahlt habt. Ein Spiel, bei dem es keine Sau juckt, wenn ich es spiele. Ich werde das Turnier von Nick mit doppelt so viel Geld sponsern wie ihr, ihr verdammt scheinheiligen FIFA-Pack-Gambling-Säcke.“

So reagiert Trainwreck : Der ist auf 180. Auf Twitter schreibt er (via twitter ):

