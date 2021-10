Ehemaliger CoD-Profi will nicht zurück zu Warzone, weil Apex Legends viel besser ist

Apex Legends ist für viele enttäuschte Warzone-Spieler eine willkommene Alternative. Darunter auch der frühere Profi Nickmercs. Der ist nach wie vor der Meinung, dass Apex Legends signifikant besser ist als Warzone. Warum das seiner Meinung nach so ist, erfahrt ihr hier auf MeinMMO!

Wer ist Nickmercs? Nicolas „Nickmercs“ Kolcheff ist ein 31 Jahre alter Pro-Gamer aus den USA und Co-Owner des FAZE-Clans. Außerdem war er in der Vergangenheit viel in CoD aktiv und hat vor allem massig Stunden in der Warzone hinter sich. Zuletzt fiel er aber negativ auf, weil er eine große Party ohne Corona-Schutzmaßnahmen veranstaltet hatte. Außerdem gehört er zu den bestbezahlten Gamern.

Wie kam er zu Apex Legends? Durch die anhaltende Cheater-Flut in der Warzone hat Nickmercs, neben anderen Top-Spielern, das CoD-Battle-Royale Mitte 2021 verlassen und ist zu Apex Legends gewechselt. Das scheint ihm nach wie vor zu gefallen, denn in einem Tweet verkündete der Top-Gamer jüngst, dass er Apex nach wie vor liebt und er nennt dazu einen großen Grund.

Apex Legends hat laut Nickmercs einen großen Vorteil, aber nicht jeder sieht das so

Was ist der große Vorteil von Apex Legends? Nickmercs hat schon seit Monaten Spaß an Apex Legends und zockt es begeistert rauf und runter. Sein Hauptgrund für den großen Spaß am Spiel sind aber nicht das schnelle Tempo, das coole Gunplay, die originellen Maps oder die verschiedenen spielbaren Helden mit ihren individuellen Skills.

Vielmehr schätzt Nickmercs laut seinem jüngsten Tweet vor allem eine Sache an Apex Legends: Die Rangliste!

Denn diese zu grinden, so Nickmercs, mache einen Heidenspaß! Und in der Tat ist eine dauerhaft funktionierende, globale Rangliste etwas, das Warzone nach wie vor nicht hat. Zusätzlich zu der dort grassierenden Sniper-Seuche ist das ein weiterer Grund für Nickmercs, erstmal der Warzone fernzubleiben und weiter Apex Legends zu zocken.

Was ist ein Ranglisten-Modus? Dieser Spielmodus in Apex Legends gewährt bei Siegen oder Niederlagen jeweils Punkte. Hat man davon genug, steigt man im Rang auf und klettert so auch in immer höhere Rangligen, wobei die Apex Predator-Liga die höchste ist. Für kompetitive Spieler, wie Nickmercs, ist es sehr motivierend, sich gegenüber anderen Spielern hervorzutun und dank starker Leistung konstant in der Top-Liga mitzumischen. Allerdings gibt es in der Top-Liga Probleme mit Hackern, welche die Server mit DDoS-Angriffen lahmlegen

Was sagt die Comunity dazu? Der Tweet von Nickmercs wurde von seiner Community unterschiedlich aufgenommen.

So sagt der – ebenfalls von Warzone zu Apex gewechselte – Top-Spieler CouRage, dass Warzone nicht mal annähernd an Apex Legends rankäme. Streamer NiceWigg von den 100 Thieves hatte als Kompliment „Ich wusste schon immer, dass du einen guten Geschmack bei Games hast“ zum Besten gegeben.

Allerdings ist nicht jeder der Meinung von Nicmercs. Einige seiner Fans geben im Tweet an, dass Warzone viel besser sei als Apex Legends, das sei nur ein albernes Spiel für Kids. Ein anderer User glaubt fest daran, dass Nickmercs bald wieder zurück in die Warzone kommt, wenn der versprochene Anti-Cheat und die neue Pazifik-Map da sind.