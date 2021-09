Twitch-Streamer zu CoD Warzone feiern Riesen-Party ohne Masken – Trotz hoher Corona-Inzidenz

Einige der größten Streamer zu Call of Duty: Warzone haben sich in Florida zu einer großen Party getroffen: Nickmercs, TimTheTatman, SypherPK, Cloakyz und andere feierten mit 10.000 Fans eine Grill-Party in Tampa. Doch Kritiker finden das Verhalten der Streamer unverantwortlich: Die Bilder der Feier wirkten so, als hätten die Veranstalter keine Rücksicht auf Corona genommen.

Das war das Event:

Der Twitch-Streamer Nicholas „NICKMERCS“ Kolcheff hat das „MFAM BBQ 2021“ ausgerufen, ein Grillfest auf einem Baseball-Feld in Tampa, Florida, bei dem es was zu Essen gab und bei dem Alkohol ausgeschenkt wurde. Das Event wurde von einer Finanz-App gesponsort. Laut Nickmercs hätten an dem Fest 10.000 Menschen teilgenommen.

Im Vorfeld des Events hieß es: eine Maskenpflicht bestehe nicht, es werde aber stark empfohlen, eine Maske zu tragen.

Auf Fotos vom Fest sieht man eine große Menschenmasse, bei dem sich nur wenige durch eine Maske schützen. Das löst Diskussionen aus.

Florida mit 345er-Inzidenz, trotzdem keine Maskenpflicht auf Grillfeier

Wie schlimm ist Corona in Florida? Laut den Statistiken von Florida lag die 7-Tage-Inzidenz der Neu-Infizierten im Bundesstaat zu dem Zeitpunkt des Events bei 345. Die Impfquote beträgt in der Gesamtbevölkerung 70 %. Bei den 20-29-Jährigen aber nur 51 % (via doh.state.fl). Sie dürften die Haupt-Zielgruppe des Events von Nickmercs stellen.

Zum Vergleich: In Deutschland beträgt die 7-Tage-Inzidenz laut dem Robert-Koch-Institut 71,0.



Was für Vorkehrungen gegen Corona gab es bei dem Event? Die Hinweise des Veranstalters zum Event drehten sich vor allem um Spaß, Kommerz und Organisatorisches.

Ein einziger Punkt im FAQ der Webseite zum Event widmete sich der Corona-Pandemie. Dort schreiben die Veranstalter, es sei im Moment nicht vorgeschrieben, eine Maske zu tragen. Es sei aber „stark empfohlen“, eine Maske zu tragen, unabhängig vom Impf-Status.

Wenn man sich die Bilder anschaut, hielt sich aber kaum wer an die Empfehlung. Gerade die großen Influencer, die sicher eine Vorbild-Funktion erfüllen, sind auf keinem Bild mit Maske zu sehen. Sowas wie “Abstand halten” scheint auch niemanden zu kümmern.

Das ist die Diskussion: Am 18. September postete Nickmercs einige Bilder vom Grillfest: Man sieht dicht gedrängt stehende Menschen, die der Kamera zujubeln, und den Influencer vorne dran. Nur sehr vereinzelt tragen Menschen Masken.

Viele Fans feiern das Event, nennen Nickmercs eine Legende und freuen sich, dass er das auf die Beine gestellt hat.

E-Sports-Clan feiert rauschendes Fest trotz Corona – Das empört einige

Es gibt aber auch einige, die auf das Risiko hinweisen, eine solche Veranstaltung könne zu einem „Super-Spreading“-Event für das Corona-Virus werden:

„Keine Chance, dass sie bei jedem den Impf-Status gecheckt habe, wenn man dort keine einzige Maske sieht. Super-Unverantwortlich. Ihr Jungs solltet es echt besser wissen.“

Ein anderer fragt: „Also gibt’s Covid nicht mehr, ja?“

Nickmercs hat sich auf Twitter nicht zu der Kritik geäußert. Der redet dort vor allem mit Fans und bedauert, dass er nicht die Zeit hatte, sich mit jedem ausführlich zu unterhalten.

Das Titelbild stammt vom Twitter-Account von Nickmercs.