Twitch-Streamer will plötzlich Vorbild sein, beendet Glücksspiel-Streams

Der deutsche Twitch-Streamer und YouTuber Jens „Knossi“ Knossalla entdeckt plötzlich seine Verantwortung als Vorbild für die Jugend. Er kündigt an, mit seinen Casinos-Streams aufzuhören, die ihn zu einem der größten Internet-Stars in Deutschland gemacht haben. Die Fans vermuten aber andere Gründe für den plötzlichen Sinneswandel.

Das sagt Knossi: In einem Statement auf seinem YouTube-Kanal kündigt der Influencer an, künftig keine Casino-Streams mehr zu zeigen. Er sagt:

„Ich habe mir viel, viel Gedanken gemacht. Ich will einfach mit gutem Gefühl irgendwann von dieser Welt gehen und deswegen hab ich mich entschieden […]: Es wird ab diesem Jahr auf diesem Kanal keine Casino-Streams mehr geben. Es ist einfach vorbei. […] Ich weiß, dass man sich nicht aussuchen kann, ob man Vorbild ist oder nicht, […] – Es geht einfach irgendwann nicht mehr. Es wird einfach irgendwann junge Leute geben, die denken, sie müssten das tun, weil du das auch macht.“

Knossi führt dann näher aus, dass er sich nicht mehr im Glücksspiel sieht. Er wäre es auch leid, dieses Image zu haben und dafür ständig kritisiert zu werden.

Er sei jetzt mehr in Richtung „Entertainment“ unterwegs und mache Sachen, die noch nie wer vorher gemacht habe. Geld und Zuschauerzahlen seien ihm ohnehin nie wichtig gewesen.

Er brauche die Casino-Streams einfach nicht mehr. Poker werde er aber weiter zeigen, das gehöre zu seinen Wurzeln.

Fans zweifeln an Motivation

Das sind die Reaktionen: Unter dem Video merken einige Zuschauer Zweifel an, dass Knossi mit dem Streamen aufhört, weil er sein Gewissen entdeckt hat. Denn er mache das ja schon seit 3 Jahren und sein Gewissen habe ihn nie gestört: Diese Zweifler glauben, neue Verordnungen zum Glücksspiel, die am 1.1.2021 in Kraft traten, seien der Grund, für den plötzlichen Sinneswandel des Entertainers.

Tatsächlich hatte Knossi bereits Ende 2020 angekündigt, dass er ein Casino-Format nicht mehr übertragen will. Damals ging es um den Bücherclub, weil ab dem 1.1.2021 neue Regeln für Glücksspiel in Deutschland gelten, die „die Seiten, auf denen man als Deutscher spielt“ illegal machen würde. Außerdem gibt es wohl eine Begrenzung der Einsätze auf 1-€-Spins. Das habe ihn dazu getrieben, das Format zu beenden.

In einem Video vom 30.12.2020 zockte Knossi jedenfalls noch im Online-Casino und wollte da „40.000 €“-Defizit aufholen und das ohne ein Limit der Einsätze nach oben.

Wenn der Sinneswandel kam, dann aber plötzlich (via youtube).

Knossi war 2020 der große Aufsteiger im deutschen Twitch.

„Seele an RTL verkauft“

Andere Nutzer glauben, Knossi höre mit dem Glücksspiel auf, weil er einen Vertrag mit RTL für eine neue Show geschlossen hat und einen Image-Wandel plant. Ein Nutzer sagt sogar, Knossi habe seine „Seele an RTL verkauft.“

Es gibt einige Fans, die es bedauern, dass Knossi mit dem Glücksspiel aufhören – andere halten das aber für die richtige Entscheidung.

Glücksspiel-Streams sind berüchtigt, aber enorm erfolgreich

Das steckt dahinter: Das Thema „Online Casino“ ist eine heikle Nummer: Das ist eine rechtliche Grauzone in Deutschland.

Auch wenn sie verrufen sind, sind „Casino-Streams“ unheimlich beliebt in Deutschland, vor allem die sogenannten „High-Roller“-Streams. Streamer spielen dort um hohe Einsätze an Online-Glücksspiel-Automaten und erreichen hohe Zuschauerzahlen. Dabei brüllen sie wie wild die Automaten an, befeuern Gewinne, indem sie durchgängig schreien, und betrauern ihr Schicksal bei einer Niederlage.

2019 wurde der deutsche Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris vor allem mit Slot-Streams zeitweise zur weltweiten Nummer 2 auf Twitch. Der beendet diese Übertragungen aber und wendete sich Spielen wie FIFA zu. Er sagte im Nachhinein, er bedaure, das deutsche Twitch mit Slots „verseucht“ zu haben.

In seine Fußstapfen trat 2020 dann Knossi. Der ehemalige Laiendarsteller in Reality-Soaps wurde mit diesen Streams unheimlich populär: Er wurde zu einem der 5 größten deutschen Streamer.

Böhmermann behandelte Knossi und das Glücksspiel in einer ZDF-Sendung im November 2020.

Knossi geriet aber auch ins Fadenkreuz der Kritiker. Zuletzt nahm ihn Jan Böhmermann ins Ziel und zeigte, wie schwierig es ist, dass Influencer wie Knossi das Glücksspiel propagieren und damit eine junge Zielgruppe, die aus dem Gaming kommt, heiß auf Glücksspiel macht.

Denn dem Entertainment-Faktor der Schau stehen häufig tragische Schicksal gegenüber, wenn Zuschauer ein Vermögen an den Automaten verzocken.

Knossi machte zuletzt mit einigen großen Twitch-Events auf sich aufmerksam.

Knossi hat sich im Laufe von 2020 im deutschen Twitch aber auch mit großen Events einen Namen gemacht und hier hohe Zuschauerzahlen generiert.

