Ein Streamer kritisiert Glücksspiel auf Twitch, steht plötzlich im Zentrum eines Shitstorms um sexuelle Übergriffe und Rassismus

Der Streamer Matthew „Mizkif“ Rinaudo (27) übte heftige Kritik am Glücksspiel auf Twitch. Tyler „Trainwreckstv“ Niknam, der für seine Casino-Streams bekannt ist, schoss zurück und erhob schwere Vorwürfe gegen Mizkif. Wir von MeinMMO dröseln das Ganze für euch auf.

Achtung: In diesem Artikel werden sexuelle Gewalt, rassistische und homophobe Äußerungen sowie Glücksspiel behandelt. Bei manchen Menschen können diese Themen Unbehagen auslösen. Bitte seid achtsam, wenn das bei euch der Fall ist.

Zum Hintergrund: Mizkf hatte gemeinsam mit Imane „Pokimane“ Anys (26) einen Aufruf gestartet, Twitch solle etwas gegen das Glücksspiel auf der Plattform unternehmen. Auslöser war der Skandal um den Streamer ItsSliker, der Freunde und Zuschauer betrogen hatte, um seine Sucht zu finanzieren.

Obwohl ItsSliker das Geld wohl in Sportwetten verloren hatte, geriet schnell das Glücksspiel allgemein in den Fokus der Kritik. Auf Twitch läuft das hauptsächlich unter der Kategorie „Slots“. Internetpersönlichkeiten fordern daher, die Kategorie zu verbieten oder dort keine Werbung zu zeigen.

Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine angehörige Person macht, wendet euch an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar.

Glücksspiel-Streamer wollen nicht zum Sündenbock gemacht werden

Darum gibt es Kritik: Die Aktion von Mizkif und Pokimane fand zwar viel Zuspruch, es wurde jedoch auch schnell Kritik laut. Allen voran Trainwreck, der von Mizkif mehrmals namentlich im Zusammenhang mit dem geforderten Verbot genannt worden war, sah sich als Sündenbock.

Casino-Streams sollten laut Trainwreck nicht für den Fehler eines Einzelnen, verantwortlich gemacht werden. Der Streamer findet, die echten Problem würden woanders liegen.

Die Stimmung kochte endgültig hoch, nachdem der MMORPG-Streamer Zack „Asmongold“ sich einschaltete. Er forderte die Sperrung von Sliker und sprach von einer Schande für Twitch.

Daraufhin warf Trainwreck Asmongold vor, er und seine „Kumpel“ würden die Sliker-Situation ausnutzen, um eine Agenda gegen ihn, Trainwreck, zu verfolgen. Dabei wurde es schnell persönlich: „Wir wissen beide ganz tief drin, warum der unsichere kleine Mann das macht.“ ätzte Trainwreck, wohl ein Seitenhieb gegen Mizkif.

In einem mittlerweile gelöschten Tweet erklärte Mizkif, dass Trainwreck bereits vor Jahren im Zusammenhang mit „Jolt Coin“ hätte gesperrt werden sollen. Dabei handelt es sich um eine Kryptowährung, mit der Trainwreck 2017 in Verbindung stand.

Trainwreck erwiderte, ob Mizkif nun auch andere vorschicken würde, um ihn ruhig zu stellen, so wie er es gemacht hätte „um all diese sexuellen Übergriffe zu vertuschen.“

Mizkif soll sexuelle Übergriffe eines Freundes vertuscht haben

Um diesen Fall geht es vermutlich: Bereits 2021 erhob die Streamerin Adrianah Lee Vorwürfe gegen den Streamer „CrazySlick“, kurz: Slick. Er soll ihr auf einer Geburtstagsfeier nachgestellt und ihren alkoholisierten Zustand ausgenutzt haben, um sie am Hals und an der Brust zu berühren (via TwitLonger).

Slick erklärte jedoch, er habe lediglich ihren Puls ertasten wollen, um sich zu vergewissern, dass es Adrianah gut ginge.

Anmerkung: Wir haben das Management von Slick um ein Statement zu der Situation gebeten und werden es hier einfügen, sobald wir eine Antwort haben.

Der Vorfall hatte damals vergleichsweise geringe Auswirkungen. Mizkif und seine damalige Freundin Maya, bei denen Slick wohnte, entschieden sich dagegen, ihn aus dem Haus zu werfen. Stattdessen sollte Slick Hilfe erhalten und sein Verhalten ändern.

Mittlerweile wurden mehr Details zu dem Vorfall bekannt: Adrianah warf Mizkif und Maya vor, die Situation heruntergespielt zu haben. Die beiden hätten sie außerdem dazu gebracht, gewisse Informationen für sich zu behalten (via Twitter).

Slick selbst stritt die Vorwürfe von Adrianah ab, sie unsittlich berührt zu haben. Der Post, in dem er ankündigte, sich einen Anwalt zu nehmen, ist allerdings nicht länger auf seinem Twitter-Account verfügbar und es gibt keine weitere Aktivität von ihm.

Slick has responded denying he ever sexually assaulted Adrianah. He also says he checked her pulse on her wrist and neck not her chest. He’s looking to sue. pic.twitter.com/cbcHP5tB4Y — Jake Lucky (@JakeSucky) September 20, 2022

Mizkif ist besorgt um seinen Freund Slick.

Was sagt Mizkif zu dem Ganzen? Mizkif war seitdem die Vorwürfe gegen Slick und ihn selbst ans Licht kamen, nicht mehr live. Allerdings war er in diversen Twitch-Chats aktiv und berichtete dort von einer neuen Wendung in dem Fall.

In seinem Offline-Chat berichtete Mizkif, Slick sei verschwunden und niemand wisse, wo er sich gerade aufhalte. Slick habe einige Abschieds-Nachrichten verschickt und sich seitdem nicht mehr gemeldet. Die Polizei sei bereits informiert (via dexerto).

Kontroverser YouTuber schaltet sich mit weiteren Vorwürfen ein

Um wen geht es? Der ehemalige Twitch-Streamer Paul „Ice Poseidon“ Denino ist selbst eine kontroverse Internet-Persönlichkeit. Bis zu seinem Perma-Bann war er vor allem für seine IRL-Streams bekannt. Seine Community gilt als äußerst toxisch.

Wie steht er im Zusammenhang mit Mizkif? Mizkif war früher der Kameramann von Ice Poseidon, gehörte zu seinem engsten Kreis und wurde durch ihn groß. Heute hätten die beiden aber kaum noch Kontakt, so Ice Poseidon.

Was wirft er Mizkif vor? Ice Poseidon veröffentlichte eine Reihe von Screenshots auf Twitter, die private Konversationen mit Mizkif aus den Jahren 2018 und 2019 zeigen sollen. Darin benutzt Mizkif augenscheinlich rassistische und homophobe Beleidigungen.

Die Ausdrücke sind entweder gegen Ice Poseidon gerichtet oder beziehen sich auf Menschen, die sich offenbar zum Zeitpunkt des Verfassens der Nachrichten in Mizkifs Umgebung befanden. Ice Poseidon versah den Post mit den Worten: „Mizkif, ich habe dich in diese Welt gebracht, jetzt nehme ich dich wieder heraus.“

Zum Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel geschrieben wird, hat Mizkif sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, er habe rassistische und homophobe Äußerungen getätigt. In seinem letzten Tweet gab er an, mit seinem Team daran zu arbeiten, die Opfer von Sliker zu entschädigen (via Twitter).

Auch im deutschen Twitch-Raum wird derzeit hitzig über Glücksspiel in Streams diskutiert. Auslöser war eine Sendung des ZDF-Satirikers Jan Böhmermann, in der Twitch-Streamer dafür kritisierte, für Glücksspiel in Spielen, beispielsweise in Form von Lootboxen, zu werben.

Der größte deutsche Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris, der Gegenstand der Parodie von Böhmermann war, sagt jedoch, er habe eine reine Weste.

