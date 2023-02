Twitch: Streamer beschwert sich über 20 % weniger Gehalt – Normalverdiener widerspricht, da rastet er aus

Der deutsche Streamer ELoTRiX ist dank seiner Wutreden schon vor Jahren zu einem Phänomen im Internet geworden. Jetzt redete er darüber, dass ihm Twitch künftig 20 % seiner Einnahmen kürzen will. Aber damit stieß er auf Unverständnis bei einem Normalverdiener und plötzlich war der alte ELoTRiX wieder da.

Womit hat sich ELoTRiX einen Namen gemacht?

Der heute 29 Jahre alte Twitch-Streamer war 2011 einer der ersten großen Shooter-YouTuber in Deutschland.

Damals war er für „Commentary-Videos“ bekannt: Als Gameplay lief zwar Call of Duty, aber der YouTuber erzählte eine Geschichte aus seinem Leben, steigerte sich häufig rein und geriet leicht außer Kontrolle.

Der Streamer hat dabei schon immer eine hervorragende Sprachmelodie, auch wenn er gerne ins Vulgäre abrutscht und schreit.

Normalverdiener hat kein Verständnis für Gemecker von Twitch-Streamer

Worüber regt sich ELoTRiX nun auf? Große Twitch-Streamer wie ELoTRiX bekommen aktuell noch 70 % ihrer Einnahmen auf Twitch. Ab dem Juni 2023 wird ihr Anteil auf 50 % sinken – den Rest behält Twitch ein. Die Livestream-Website ist Teil des Amazon-Konzerns.

In einem seiner Twitch-Streams erklärt ELoTRiX, das sei so, als würde einem der Arbeitgeber sagen: In einem Dreivierteljahr bekommst du 20 % weniger Gehalt. Denn das Geld würde der Arbeitgeber sich jetzt lieber selbst in die Tasche stecken.

Doch im Chat schrieb ein Nutzer; „Bro, das kannste nicht verglichen mit unseren mickrigen 2k im Monat“.

Und plötzlich war der alte ELoTRiX wieder da. Mit Zeigefinger in der Kamera, rief er: „Doch, das kann ich vergleichen, Tomahawk! Mach mich nich‘ aggressiv.“

In einem 30-sekündigen Rant ereiferte sich der 29-jährige Streamer: Der „geldgeile Hurensohn von Chef“ würde das einbehaltene Geld nicht etwa in die Rente der Angestellten stecken oder in bessere Geräte, sondern „ZAPPZARAPP“ in die eigene Tasche.

Hier gehe es darum, die „fetten Ärsche“ der Aktionäre von Amazon noch reicher zu machen. Das müsse „Kollege Schnürschuh“ doch begreifen.

Hat er Recht? Na ja, man muss sagen: Dass Twitch-Streamer, auch wenn sie das gerne so sehen, nicht die Angestellten von Twitch sind, sondern Selbstständige, welche die Streaming-Plattform von Amazon in Anspruch nehmen. Sie haben zwar Exklusiv-Verträge, genießen aber Freiheiten, die Angestellte eines Unternehmens so nicht haben.

So ist im Stream von ELoTRiX die Werbung von „YFood“ eingeblendet – er hat also auch private Sponsor-Deals am Laufen, die er über Twitch bewirbt, mit denen Twitch aber wahrscheinlich nichts zu tun hat.

Laut Twitch rechnet sich das Bereitstellen von Bandbreit für nur 30 % der Einnahmen so einfach nicht. Man habe das durchgerechnet, es haue nicht hin, daher müsse man die Preise erhöhen.

Der Ärger von ELoTRiX ist trotzdem verständlich.

