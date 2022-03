Wer war der erste große deutsche Shooter-YouTuber, über den man heute kaum noch spricht?

„Jetzt nehmt erst mal euren Penis in die Hand, denn dann ist alles in Ordnung“, so begrüßte der erste große Shooter-YouTuber die Zuschauer in seinen Videos. Die Rede ist von Carsten „ELoTRiX“ (30). Aufgedreht und laut war er in seinen damaligen YouTube-Videos. Heutzutage spricht kaum noch jemand über den 30-Jährigen, der zur damaligen Zeit in aller Munde war.

Wer ist ELoTRiX?

Der Name ELoTRiX bedeutet für den Content-Creator Freundschaft, denn dieser ist mit seinem ehemaligen besten Freund entstanden, der sich irgendwann das Leben nahm. Er liebe den Namen über alles. Ein weiterer „Homie“ von ihm ist der bekannte deutsche Streamer MontanaBlack, sie kennen sich seit Beginn ihrer Karrieren.

Am 18. Februar 2011 gründete ELoTRiX seinen ersten YouTube-Kanal „ELoTRiX Playz“ und brachte dort kommentiertes Shooter-Gameplay. Die ersten Videos musste er allerdings aufgrund von Urheberrechtsverstößen löschen.

In den folgenden Jahren machte er 4 weitere YouTube-Kanäle auf, die Shooter-Gameplay, Stream Highlights, Clips und sonstiges Gameplay zeigten.

Aktiv bespielt er gerade nur noch die Kanäle, die seine Stream-Highlights und sonstiges Gameplay repräsentieren. Auf seinem Main-Account „ELoTRiX“ versprach er zwar vor 7 Monaten ein Comeback, jedoch brachte er seitdem kein neues Video dort.

Das sagen die Zahlen von ELoTRiX YouTube-Kanälen

Wie steht es um ELoTRiX YouTube-Kanäle?

Hauptkanal: ELoTRiX – 1,27 Millionen Abonnenten. Bekommt aufgrund von Inaktivität nur etwa 35.000 Video-Aufrufe im Monat.

2. Kanal: ELoTRiX – Stream Highlights – 540.000 Abonnenten. Februar 2021: 9.096.516 Video-Aufrufe. Februar 2022: 3.260.105 Video-Aufrufe.

3. Kanal: ELoTRiX – Story Games – 25.100 Abonnenten Wird seit 2 Wochen aktiv bespielt und brachte bisher 602.517 Video-Aufrufe.

4. Kanal: ELoTRiX – Clips & Talks – 42.000 Abonnenten Seit 3 Monaten werden keine neuen Videos hochgeladen. Februar 2022: 20.337 Video-Aufrufe. Zur besten Zeit erzielte er dort über 1 Million Video-Aufrufe.



Wenn man nach den Zahlen geht, sinkt der Erfolg von ELoTRiX YouTube-Kanälen immer weiter, jedoch ist er heutzutage besonders aktiv auf Twitch unterwegs.

Was macht ELoTRiX heute? Ist er noch bekannt?

Tatsächlich ist ELoTRiX noch ziemlich erfolgreich auf Twitch. Er gehört zu den „Top 20“-Kanälen in Deutschland und begeistert durchschnittlich derzeit über 6.300 Zuschauer mit seinen Streams (Stand: 09. März, 12:57 Uhr). Zudem besitzt er dort 1,4 Millionen Follower und über 11.400 Abonnenten.

Zwar sind dies nicht seine All-Time-Highs, die bei 18.141 Abonnenten und 10.246 Zuschauern durchschnittlich lagen, jedoch können sich die Zahlen sehen lassen.

Während 3 seiner 5 YouTube-Kanäle brach liegen, streamt er relativ regelmäßig auf Twitch: In den letzten 30 Tagen war er 18 Mal live.

Einen Einblick in seine Streams und typischen Reaktionen könnt ihr in diesem Twitch-Clip gewinnen:

Was hat sich geändert? Damals zockte er regelmäßig Shooter wie Call of Duty: Modern Warfare 3, Black Ops 3 oder Battlefield 3. Mittlerweile spielt er aber nicht mehr nur noch Shooter, sondern auch Spiele wie das derzeit beliebte Elden Ring oder Dying Light 2.

Mittlerweile gilt er damit nicht mehr als der Shooter-Youtuber, sondern als Variety-Streamer. Er begrüßt zwar seine Zuschauer nicht mehr mit Penis-Sprüchen, aber sonst ist er sich treu geblieben: Manchmal laut, aggressiv und witzig und manchmal hoch konzentriert, egal, ob in Reactions oder Ingame.

