Twitch-Streamer MontanaBlack redet über dunkle Vergangenheit, bringt sich selbst zum Weinen

Während eines Livestreams sprach der große deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris über seine Vergangenheit. Er hat viel erlebt und rührt sich während seiner Erzählung selbst zu Tränen.

Die letzten Monate waren für MontanaBlack turbulent:

„Hat mir gefehlt“ – Fast 60.000 sehen die leise Rückkehr von Deutschlands größtem Streamer zu Twitch

„Mein Opa hätte mich verflucht, mein Onkel hätte mich verflucht …“

Was teilte der Streamer mit seinem Livestream? Während der Chat Herzen spammte und MontanaBlack versicherte, dass er alles rauslassen könne, erzählte der Streamer unter Tränen, wie dankbar er seiner Oma ist:

Es gibt eine Sache, lieber Livestream-Chat, für die ich immer meiner Oma von ganzem Herzen danken werde. Und das ist, dass sie mich nicht aufgegeben hat, nachdem ich sie beklaut habe. Mein Opa hätte mich verflucht, mein Onkel hätte mich verflucht, aber meine Oma hat trotzdem gesagt: „Mach ne Therapie und komm wieder, ich werd dich aufnehmen.“ MontanaBlack

Denn in der Vergangenheit hat er um die 4.000 Euro von seinen Großeltern entwendet, um dafür Drogen zu kaufen. Der Streamer war von Kokain abhängig und hätte laut eigenen Aussagen alles getan, um an seine Drogen zu kommen.

Wir haben eine Zeit durchgemacht, wo ich ein anderer Mensch war: Ein drogenabhängiger, krimineller Mensch, der nicht davor zurückgeschreckt hat, sein eigen Fleisch und Blut zu beklauen, um seine Drogensucht zu finanzieren. MontanaBlack

Er schätze die Bindung zu seinen Großeltern deshalb sehr: Sie haben ihn nach einer Therapie wieder aufgenommen und ihm eine 2. Chance gegeben, obwohl er danach mehrere Rückfälle mit Alkohol und anderen Drogen hatte.

MontanaBlacks größter Segen durch Twitch und YouTube

Was sagt der Streamer weiter? Er geht darauf ein, was für ein Glück seine Großeltern haben, viele Dinge noch miterleben zu dürfen. Wie ihre Enkel und andere Verwandten aufwachsen, den Streamer erfolgreich zu sehen und kaum gesundheitliche Beschwerden zu haben.

Zudem sei er selbst wohl einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, was Twitch und YouTube betreffe und dass er dadurch mehr Geld verdiene, als er sich hätte wünschen können. Jedoch sagt MontanaBlack, dass der größte Segen nicht das Geld, sondern was ganz anderes sei:

Der größte Segen, den ich dadurch habe: Nicht dieser scheiß Gaming-Raum, der 200.000 Euro gekostet hat – I don’t give a shit, Digga. Ich kann auch streamen aus ner Bruchbude, ist mir alles scheiß egal. Das ist nur Materialismus, Digga, das ist etwas, worauf ich verzichten kann, wenn es drauf ankommt. Aber den größten Mehrwert, den ich für mich damit rausnehme, ist, wenn meine Oma zu mir sagt: „Och, dass ich das noch alles miterleben darf, dass du glücklich bist und so erfolgreich. […]“ MontanaBlack

Weiterhin sagte er, dass es ihn nicht interessiere, wenn ein Auto 1.000 Euro oder mehr im Monat koste, Hauptsache er kann es seinen Großeltern vor die Tür stellen und sie damit glücklich machen.

Danach weinte MontanaBlack: An den Gedanken daran, dass er seine Großeltern bald nicht mehr glücklich machen und sehen könne, brechen bei dem Streamer die Dämme. Er habe Angst vor dem Tag, an dem das nicht mehr so sein werde.

Das ist halt das Leben: Ein Leben wird genommen, ein Leben wird gegeben. Das ist das Leben, Chat, das ist das Leben, Chat. MontanaBlack

MontanaBlack erinnert nach Weinen an seine Vollnarkose

Nachdem er seine Tränen trocknete, erinnerte MontanaBlack daran, dass er eine fünfstündige Vollnarkose hinter sich hatte, er sei deswegen sehr nah am Wasser gebaut.

Nicht das erste Mal: Denn nach der ersten Vollnarkose, war er ebenfalls „innerlich gebrochen“ und saß weinend in einem Twitch-Stream (via YouTube). Dies geschah während seiner eigentlichen Pause von den Streams.

MontanaBlack redete davon, dass man auf gewisse Sachen keinen Einfluss habe oder gewisse Sachen einen mental brechen und er deswegen keine Lust habe zu streamen.

Warum es ihm mental so schlecht geht, spekulieren die Fans seit Längerem. Nachdem er sagte, dass es seinem Hund und seiner Familie gutgehe, sehe die Community nur noch die Möglichkeit, dass seine Freundin mit ihm Schluss gemacht habe. Jedoch hat er dazu nie öffentlich Stellungnahme bezogen, MontanaBlack wisse auch noch nicht, ob er das in Zukunft tun werde.