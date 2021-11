Streit zwischen Twitch-Streamern Tanzverbot und MontanaBlack eskaliert – Wegen Casino

Die Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris (33) und Kilian „Tanzverbot“ Heinrich (24) haben in der Vergangenheit das Thema Spielsucht und Casino in einem Stream diskutiert. Jetzt kam in Tanzverbots Livestream erneut das Thema. Daraufhin gab es eine Kette von Reaktionen: Sie endete mit einer aufgebrachten Ansage von Kilian und einer Reaktion darauf von MontanaBlack.

Womit begann die Diskussion? In der Vergangenheit gab es eine Diskussion zwischen MontanaBlack und Tanzverbot im Livestream auf Twitch, in dem beide Seiten einen klaren Standpunkt vertreten haben:

Tanzverbot war gegen Casinos und sagte, dass MontanaBlack schon in gewisser Weise süchtig danach sei. Außerdem erfülle eine Vorbildfunktion für seine jungen Zuschauer.

MontanaBlack sagte, er sehe kein Problem darin, sich mal in Casinos zu vergnügen. Nicht jeder sei direkt abhängig und er kenne sich mit ernsthaften Süchten aus, da er bereits abhängig von Alkohol und weiteren Drogen war.

Die Debatte zog sich mit verschiedenen Diskussionspunkten über 90 Minuten hin und sie wurde dabei live von mehr als 100.000 Zuschauern verfolgt.

Danach wurde jede Aufzeichnung dieser Diskussion gelöscht. MontanaBlack bestand darauf, dass nichts davon auf irgendeiner Plattform hochgeladen wird. Er habe die Casino-Debatte schon so oft führen müssen, das sei nicht wieder nötig. Anschließend wurde es still um die Debatte, bis Tanzverbot in einem Livestream nochmals darüber sprach.

Tanzverbot kritisiert MontanaBlack, xRohat und Real_Bazzi im Livestream

Am 13. November lud der offizielle Livestream-Highlight-Kanal von Tanzverbot ein Video auf YouTube hoch, welches Kritik an MontanaBlack und seinen Kollegen Real_Bazzi und xRohat enthielt.

Bazzi und Rohat sind ebenfalls Twitch-Streamer, die schon seit Längerem mit MontanaBlack zocken und durch das „GTA Online“-Roleplay mit ihm bekannter geworden sind. Rohat gehört außerdem zu den aktuell größten Streamern in Deutschland.

Dabei brachte Tanzverbot folgende Kritikpunkte an:

MontanaBlack habe Rohat mit ins Casino genommen, um dort „nur“ 400 Euro zu verspielen. Tanzverbot merkt an, dass das nicht „nur“ 400 Euro wären. Man solle nicht den Bezug zum Geld verlieren, auch wenn man viel davon habe. Er empfand es als schlimm, dass in 2 Stunden ein so hoher Geld-Betrag ausgegeben wurde.

MontanaBlack solle es nicht so vorleben, als wäre es normal, einfach mit 400 Euro ins Casino zu gehen und es zu verzocken. Er würde eine Vorbildfunktion für seine Zuschauer einnehmen.

Tanzverbot sagte, er habe einmal selbst von 400 Euro zwei Monate lang gelebt und betonte, wie viel Geld das sei.

Rohat habe jetzt zwar durch GTA Online schnell einen Hype bekommen, aber sobald das vorbei sei, müsse er aufpassen, dass er seine Zuschauerschaft nicht verliert. Rohat solle auf sein Geld achten und es nicht verspielen, man wisse nie, was komme.

Rohat und Bazzi seien sehr vorlaut, hätten ein großes Mundwerk und würden sich zu sehr aufspielen, nur, weil sie jetzt größer sind und einen Hype haben.

Reaktion von MontanaBlack auf Tanzverbots Livestream-Kritik

Zwei Tage später, am 15. November, reagierte MontanaBlack auf die Kritik in einem Livestream auf Twitch. Richtig Bock habe er darauf nicht gehabt, so MontanaBlack, aber der Chat votete dafür und so ließ er sich überzeugen, die Aussagen von Tanzverbot zu kommentieren.

Ein Zusammenschnitt der Ausführungen von MontanaBlack wurde anschließend auf einem offiziellen Highlight-Kanal von MontanaBlack auf YouTube hochgeladen.

Dabei antwortete MontanaBlack Folgendes auf die Kritik:

Das Verhältnis der Verdienste der Menschen sei ausschlaggebend dafür, wie viel sie am Ende ausgeben. Je mehr jemand verdiene, desto mehr könne er auch ausgeben.

Ob man 400 Euro in teure Klamotten, Autos, Essen oder eben ins Casino steckt, sei völlig irrelevant. Jeder könne mit seinem Geld machen, was er für richtig halte.

MontanaBlack brachte als Beispiel Tanzverbots Konsum von Lebensmitteln an: Wenn der zehnmal die Woche Essen bestelle, bezahle er für Essenslieferung auch eine Summe, die sich ein Geringverdiener nicht leisten könne.

Außerdem verteidigte er seine Kollegen Rohat und Bazzi, sie hätten vorher schon ein loses Mundwerk gehabt. Das wäre Tanzverbot nur nicht aufgefallen, weil sie keine großen Streamer waren und er sich dadurch nicht mit ihnen beschäftigt habe.

MontanaBlack ging mit Rohat ins Casino und gab mit ihm dort 400 Euro aus, weil Rohat das in dem Moment einfach gefühlt habe und das sei richtig so. Weiterhin sei Rohat ohnehin schon vorher Sportwetten und Casino-Besuchen nachgegangen.

Zudem soll Tanzverbot, laut MontanaBlack, einen Unterton von Neid und Missgunst bei der Kritik gehabt haben.

Denn früher hätte MontanaBlack ihm selbst einen Hype verschafft, weil er Tanzverbot damals 3 Euro mit einer provozierenden Nachricht gespendet habe. Das bereut MontanaBlack heute und bezeichnet es als Fehler. Auf die 3-Euro-Spende reagierte Tanzverbot damals mit einem Video, das auf YouTube eine Millionen Aufrufe erzielte.

Tanzverbot aufgebracht, macht laute Ansage gegen MontanaBlack

Tanzverbot fühlte wiederum sich von der Reaktion angegriffen, machte darauf hin ein lautes Ansage-Video im Wald und stellte es auf YouTube.

Er betonte dabei deutlich, dass MontanaBlack nicht alleinig für seine Größe als Influencer verantwortlich sei und er es selbst geschafft habe, so ein großer Content-Creator zu werden.

Nur der große Streamer Unge dürfe sich das Recht herausnehmen, zu sagen, er habe Tanzverbot großgemacht. Da Unge ihm während eines Projektes lange Zeit unter die Arme griff und Tanzverbot ihm etwa 300.000 Abonnenten zu verdanken habe.

In dem Video spricht Tanzverbot diese Themen an:

Tanzverbot entschuldigte sich zuerst bei Bazzi und Rohat, nachdem er ihnen gegenüber nicht neutral gewesen sei. Er habe sich vorher nicht genügend mit ihnen auseinandergesetzt.

Es fühlte sich für Tanzverbot so an, als sei es MontanaBlacks Mission seinen Werdegang schlechtzureden und ihn schlecht dastehen zu lassen. Er empfand es als unfair, dass diese Reaktion hochgeladen wurde, aber die ehemalige Diskussion nicht weiter öffentlich gemacht werden dürfe. Er glaubt, es liege daran, dass MontanaBlack bei der ursprünglichen Diskussion nicht so gut weggekommen sei.

MontanaBlack lade nur Videos hoch und reagiere auf Dinge, die ihn in einem guten Licht erscheinen lassen.

Tanzverbot betont nochmal, dass man trotz des Reichtums nicht den Bezug zum Geld verlieren solle. Man solle die 10 Euro als 10 Euro sehen und nicht als wertlos betrachten. Gerade MontanaBlack solle das wissen, da er eine Zeit lang obdachlos und arm war.

Er sei der Letzte, der missgünstig und neidisch auf andere wäre, gerade diese Kritik von MontanaBlack mache ihm zu schaffen, so sei er gar nicht.

Tanzverbot bezeichnet Casinos als „Werk des Teufels“. Er hasse diese Einrichtungen, sie zerstören Menschenleben.

Reaktion von MontanaBlack auf Tanzverbots Ansage im Livestream

Auf Twitch reagierte MontanaBlack auf das Ansage-Video und meinte vorher, dass er wohl nicht ganz so neutral in die vorherige Reaktion gegangen sei, das wolle er bei dieser Reaktion aber nun ändern. Er „schulde es Kilian“.

Zuvor zeigte MontanaBlack einen Nachrichtenverlauf zwischen ihm und Tanzverbot aus Instagram, in welchem er Tanzverbot fragte, ob sie „sich nicht einfach wieder lieb haben können“. Die Nachricht sendete er lange vor dem Erscheinen des Ansage-Videos.

MontanaBlack habe vorher über seine Reaktion auf den Livestream von Tanzverbot nachgedacht und hat ihm teilweise Unrecht getan und zu stark reagiert.

Das sagte MontanaBlack zum Ansage-Video von Tanzverbot:

Er entschuldigte sich dafür, dass er indirekt gesagt habe, er sei für Tanzverbots Erfolg verantwortlich.

MontanaBlack wies Tanzverbot darauf hin, dass er nicht alles verallgemeinern solle. Nicht jeder sei sofort süchtig, der ein Casino betritt. Er sehe das Casino als Mittel zur Unterhaltung an und nicht als „Werk des Teufels“.

Es gebe zudem Leute, die vom Spielen abgehalten werden, da sie Streamern dabei zusehen können, wie sie ihr Geld in Online-Casinos stecken. Sie werden sicherlich teils auch abgeschreckt, weil sie sehen wie oft man dabei verliert.

Wenn man allerdings einen gewissen Hang zur Sucht habe und sich nicht kontrollieren könne, dann bestehe die Gefahr, dass der Mensch „die Hand des Teufels“ ergreift, so MontanaBlack.

Jeder, der im Casino zockt, sei für sich selbst verantwortlich. Nicht er selbst und die Streamer, die Online-Casino spielen, seien daran schuld, sondern nur derjenige selbst.

Für MontanaBlack sei ein Casino das, was für Tanzverbot wahrscheinlich Urlaub und schickes Essen sei – einfach Vergnügen, dadurch sei er aber lange nicht süchtig.

Was das Geld betrifft, stimme MontanaBlack mit Tanzverbot teilweise überein. Er sagt, dass sein ganzes Leben schon fernab der Realität wäre:

Menschen stalken ihn.

Leute bestellen Essen zu seinen Großeltern.

Fans riefen sogar in seiner alten Heimat-Stadt Buxtehude an, um seine Adresse rauszubekommen unter dem Vorwand, sie wollten ihn über die Gefahr einer möglichen Infektion mit Corona informieren.

Demnach sehe er sein Geld auch nicht mehr mit realistischen Augen. Der 33-Jährige verdiene so viel Geld, dass es nur noch bedrucktes Papier für ihn sei. 400 Euro seien für ihn natürlich nicht mehr das, was sie früher, als er noch auf der Straße lebte, für ihn waren.

Nun seien etwa 200 Euro für MontanaBlack das, was 10 Euro damals für ihn waren. Er wirft zwischendurch ein, dass er als Obdachloser teilweise sogar glücklicher war als jetzt, mit Unmengen an Geld.

Zum Schluss bietet er Tanzverbot an, mit ihm privat zu reden. Das sähe er als einzig richtigen Lösungsweg und man müsse das nicht länger in der Öffentlichkeit breittreten. Er würde das gerne klären, damit zwischen den beiden keine dicke Luft mehr herrscht. Tanzverbot hat sich zu diesem Angebot allerdings nicht öffentlich geäußert.

Wie die ganze Diskussion weitergeht, bleibt also abzuwarten.

