Der größte deutsche Streamer ist dann erstmal weg von Twitch: „Am tiefsten Punkt meines Lebens“

Der größte deutsche Streamer auf Twitch ist Marcel „MontanaBlack“ Eris. Am Samstagabend, dem 19. Februar, teilte er mit, dass er in der nächsten Zeit nicht mehr streamen wird. Er sei am tiefsten Punkt seines Lebens angekommen und werde Zeit brauchen, um sich wiederzufinden. Er weiß selbst nicht, wann er wieder auf Twitch zurückkehrt. Der Ankündigung war ein Skandal um NFTs vorausgegangen.

Das sagt MontanaBlack: Um 20:48 Uhr am 19.2.2022 veröffentlichte der kontroverse Streamer aus Buxtehude einen Tweet:

„Melde mich auch mal. Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Leben angekommen, körperlich und mental. Es sind einige Sachen passiert, außerhalb des Internets, und [ich] werde meine Zeit brauchen, um wieder der Alte zu werden: Wann oder wie, [ich zurückkomme], weiß ich gerade selber nicht. Danke“ MontanaBlack

Was für Dinge sind da vorgefallen? Über die privaten Dinge, die außerhalb des Internets vorgefallen sind, wollen wir hier nicht spekulieren.

Was im Internet vorgefallen ist, weiß man aber. In den letzten Wochen hat MontanaBlack Werbe-Deals für verschiedene NFTs angenommen. Dabei hat er Geld dafür erhalten, auf seinem Twitter-Kanal Werbung für die umstrittenen Produkte zu machen, indem er Giveaways veranstaltet.

NFT ist 2021 der neue Trend im Gaming, Firmen sind Milliarden $ wert – Aber warum?

Zwei Mal kam es hier zu Problemen:

Einmal hatte MontanaBlack NFTs von Affen beworben, bei denen ein Affe eine Nazi-Uniform trug. MontanaBlack hatte die Aufregung darum erst als übertrieben abgetan, dann aber einen Fehler eingeräumt und sich für seine anfängliche Relativierung entschuldigt.

Erst vor wenigen Tage hatte MontanaBlack ein NFT beworben, gegen das nachher Vorwürfe aufkamen, es handle sich um einen Betrug. Dafür wurde MontanaBlack im Netz heftig kritisiert. Es hieß sogar, MontanaBlack kümmere sich nicht um seine Fans, dem gehe es nur ums Geld.

Darüber hinaus ist er mmer wieder in Konflikte verwickelt, etwa mit dem Streamer „Tanzverbot“.

Die 5 größten Twitch-Banns, die für viel Aufsehen gesorgt haben

MontanaBlack war letzte Woche nicht auf Twitch, nicht auf Twitter

Was fällt zudem auf? Es ist schon vor der Ankündigung gestern Abend länger ruhig um MontanaBlack gewesen. Eigentlich ist der Streamer mehrmals die Woche auf Sendung, in der vergangenen Woche hat er aber an keinem einzigen Tag gestreamt.

Der letzte Stream kam am Sonntag, dem 13. Februar, da schauten ihm im Schnitt 47.000 Leute zu. Seit dem 14. Februar hatte MontanaBlack zudem nichts mehr getwittert. Zuletzt hatte sich MontanaBlack auf Twitter mit Elias Nerlich in den Haaren, einem E-Sportler und Content-Creator (via twitter).

Nach dem Skandal um die NFTs war MontanaBlack also nicht mehr auf Sendung. Auf diese Probleme im Netz geht er in seinem Tweet aber nicht ein, sondern stellt Gründe „außerhalb des Internets“ in den Vordergrund.

Die Aussage von MontanaBlack, er sei am „tiefsten Punkt seines Lebens angekommen“, ist auch deshalb so bedrückend, weil die Vergangenheit des Streamers bekannt und an Tiefpunkten nicht arm ist.

Immerhin trägt seine Biographie den Titel: Vom Junkie zum Millionär.