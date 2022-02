Twitch-Streamer xQc verliert in Elden Ring über 400.000 Runen nach einem Noob-Fehler

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

xQc wollte sich in Elden Ring mit diesen Runen einen Vorteil verschaffen. Deshalb hat er sie so lange gefarmt, bis er ein, für einen Anfänger, wahres Vermögen angesammelt hat: Ganze 400.000 Runen hatte er im Gepäck, bevor er gestorben ist.

Diese Runen haben einen Haken: Wenn ihr in Elden Ring sterbt, verliert ihr die Runen da, wo ihr gestorben seid. Wenn ihr noch einmal sterbt, bevor ihr sie wieder am Unglücksort einsammeln könnt, sind sie für immer weg.

Welchen Fehler hat er gemacht? In Elden Ring gibt es die sogenannten Runen. Diese gehören zu den wichtigsten Dingen im bockschweren Action-RPG . Denn sie sind in dem Spiel gleichzeitig XP und Geld.

