Twitch-Streamer kämpft in Elden Ring 4 Stunden gegen den Baumwächter – Für eine nutzlose Waffe

Wenn ihr Tipps für den, 1. richtigen Boss in Elden Ring sucht, haben wir dazu einen Guide für euch: Tipps und Tricks gegen Margit – So könnt ihr den 1. richtigen Boss leichter besiegen

Als Samurai hatte Disguised Toast eine ganz andere Skillung. Außerdem sind die Anforderungen der Waffe so hoch, dass keine der Klassen zum Start in der Lage ist, die Waffe normal auszurüsten.

So funktionieren die Attribute in Elden Ring:

Was ist das für ein Gegner? Der Baumwächter ist ein großer Ritter in goldener Rüstung. Er ist mit einer Hellebarde und einem Großschild bewaffnet. Außerdem reitet er auf einem gepanzerten Pferd.

Der Baumwächter ist ein mächtiger Feind, der direkt nach dem Tutorial-Dungeon in Elden Ring auf euch wartet. Der Twitch-Streamer Disguised Toast hat sich an ihm 4 Stunden die Zähne ausgebissen. Die Belohnung: Eine Waffe, die er gar nicht nutzen kann.

