Elden Ring ist sofort das größte Spiel auf Twitch – Treibt Streamer mit Bugs und Lags in den Wahnsinn

Das neue Souls-Like Elden Ring ist gestern Nacht erschienen. Sofort wurde es zum größten Spiel der Welt auf der Streaming-Plattform Twitch. Aber die großte Twitch-Prominenz wie xQc, CohhCarnage oder Scarra haben nicht nur tolle Erlebnisse mit dem Spiel, denn sie brechen die goldene Regel: „Never play on launch day.“

Wie groß ist Elden Ring auf Twitch?

Elden Ring hatte am Höhepunkt des Twitch-Tages, um 21 Uhr unserer Zeit, 759,194 Zuschauer. Damit war es sogar noch größer als die mega-beliebte Kategorie „Just Chatting“. Sein eigener Peakwert kam noch mal 4 Stunden später, kurz nach Release, um 1 Uhr nachts: Da hatte Elden Ring dann 875,115 Viewer.

Zum Peak des Twitch-Tages, um 21 Uhr, war es etwa 3-mal größer als das nächste meistgesehene Spiel auf Twitch zu der Zeit; League of Legends.

Die größten Streamer zu Elden Ring sind eher MMORPG-Spieler wie Asmongold und Fextralife, die schon Lost Ark und New World dominierten. Am meisten spielte allerdings der Dauersender xQc mit seiner eigenen Sprache, der war gleich 13 Stunden auf Sendung und erreichte im Schnitt fast 79.000 Zuschauer.

Auch heute am Freitag war Elden Ring mit Abstand das größte Spiel auf Twitch.

„Never play on launchday“

Wie liefen die Streams? Am ersten Tag waren viele Streams noch von Bugs und Lags geprägt, die sich in entgeisterten Blicken der Streamer niederschlugen.

xQc etwa rief sein Mount, blieb in der Luft stecken und musste hilflos mit ansehen, wie er genüsslich von einem seltsamen Tentakel-Ding verspeist wurde. Er fuhr sich durchs Haare und sagte: „Tjo, so kann man all seine Souls auch verlieren.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Twitch-Veteran CohhCarnage hatte solch arge Ruckler und Stotterer, dass ihm das Gesicht entglitt und er den Monitor anbrüllte: „Ach komm schon, Kumpel!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Strategie-Fuchs Scarra schwärmte gerade im Glanz des Spiels und war begeistert davon, dass Elden Ring vermeintlich „das Schwimmen“ gefixt habe, um kurz darauf zu sterben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Doch auch, wenn alles so läuft, wie vorgesehen, heißt das noch lange nicht, dass auch alles nach Plan läuft, wie Sodapoppin merkt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

„Jetzt seh ich echt wie ein Trottel aus“

Wunderschön auch der Clip um Day9th, der seinen Zuschauern dozierte, wie fantastisch die Welt in Elden Ring ausgeschmückt sei.

Das Spiele belohne einen immer mit befriedigenden Erfahrungen für die eigene Neugier. In manchen Spiele verstecke sich hinter einer Höhe einfach nur eine alberne Truhe oder so. Bei den „Dark Souls“-Spielen würde in so einer Situation traditionell aber eine tolle Erfahrung steckt.

Day9 folgte also dem Pfad und fand … eine simple Schatztruhe: „Mann, seh ich jetzt vielleicht wie ein Trottel aus.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Viele der aktuellen Clips vom ersten Tag zeigen die Performance-Probleme auf, unter denen Elden Ring noch leidet. Da gibt es ein offizielles Statement der Macher:

Elden Ring äußert sich zu Performance-Problemen und verrät, was ihr derzeit tun könnt