Elden Ring äußert sich zu Performance-Problemen und verrät, was ihr derzeit tun könnt

So hat die PC-Version ein Limit für die FPS, das bei 60 liegt. Es gibt auch keine Unterstützung für Breitbildmonitore und weitere kleine Dinge, die man aus anderen Spielen geweohnt ist, sind in Elden Ring nicht vorhanden.

Für all diese Probleme sei ein Patch in Arbeit, der so bald wie möglich kommen soll. Der soll auch noch andere Bugfixes und Performance-Verbesserungen bringen.

Darin nennen sie die größten Probleme, an denen man arbeitet und was Spieler während der Wartezeit bis zum nächsten Update tun können.

Was ist da los? Seit heute, dem 25. Februar, ist Elden Ring endlich spielbar. Neben den extrem positiven Kritiken und einem 97er-Score auf Metacritic , gibt es aber gerade auf Steam auch Kritik an der Performance auf PC und Konsolen.

Insert

You are going to send email to