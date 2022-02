Elden Ring explodiert auf Metacritic – Bekommt bombastische Reviews

Am Freitag, dem 25. Februar, steht das Zwischenland jedem Spieler auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X | S offen. Bis dahin müssen wir uns aber noch ein wenig gedulden.

Elden Ring ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Es vermischt das Wundersame von Breath of the Wild mit dem komplizierten Design von Dark Souls. Es ist zugänglicher als frühere FromSoftware-Spiele, aber genauso spannend, hart und unheimlich. Eine enorme Leistung.

Inbesondere die Open World wird sehr gelobt. Die meisten Reviews nennen sie mindestens gleichwertig zu der aus Zelda: Breath of the Wild. Auch das Kampfsystem soll wie erwartet hervorragend sein. Dazu kann das Spiel mit höherer Zugänglichkeit im Vergleich zu anderen FromSoftware-Spielen wie Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro glänzen.

Das sind die Scores für Elden Ring: In der folgenden Übersicht findet ihr mehrere Publikationen aus der ganzen Welt und ihre Bewertungen (via Twitter ).

Vergesst Breath of the Wild & The Witcher 3 – Elden Ring hat die beste Open World überhaupt

Auch in der MeinMMO-Redaktion kommt das Spiel hervorragend an:

Insert

You are going to send email to