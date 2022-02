Trotz überragender Metacritic-Wertung: Elden Ring spaltet auf Steam die Spieler

Auch unser Kollege Tarek Zehrer war trotz PC-Problemen ganz und gar begeistert von Elden Ring. Was genau ihm am besten gefallen hat, erfahrt ihr hier:

Wer sich die Reviews auf Steam genauer anschaut, erkennt klar, was die Spieler so unzufrieden macht: Die Performance von der PC-Version.

Auf Steam sind diese jetzt offen und die Spieler selbst sehen das kurz nach Release etwas anders, als die Kritiker. Auf der Store-Seite von Elden Ring sind die Bewertungen wenige Stunden nach Release nur ausgeglichen. Von fast 13.000 Stimmen sind nur ungefähr 59 % positiv (via Steam ). Was ist passiert?

Insert

You are going to send email to