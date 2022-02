Elden Ring hat bisher schon viele gute Bewertungen jenseits der 90% erhalten, wie die Test-Seite Metacritic. Ein großer Kritikpunkt aber ist die technische Seite des neuen From-Software-Titels. So kommt es vor allem auf PC, aber auch auf den Konsolen wie PS5 zu Problemen mit der Performance.

Was ist das Problem bei Elden Ring? Obwohl das Spiel bei der globalen Presse eine Top-Wertung nach der anderen einholt, muss das neue Open-World-Soulslike mit heftigen Problemen kämpfen. Denn gerade die Kombination aus einer in die Jahre gekommenen Engine und DirectX 12 sorgt häufig für Perfomance-Probleme.

Während auch die Xbox Series X und S von diesen Problemen betroffen ist, lassen sie sich hier vergleichsweise einfach lösen. Auch für die PS5 gibt es eine Möglichkeit, wie Fans solide mit 60 Bildern pro Sekunde spielen können. Am härtesten scheint es derzeit tatsächlich den PC zu treffen.

Selbst im Perfomance-Modus können Xbox Series X und PS5 nicht immer 60 FPS halten und fallen teils auf 45 Bilder pro Sekunde.

Im Qualitätsmodus der beiden Konsolen sind die 60 FPS selten erreicht, hier geht es sogar runter bis auf 30.

Neben den Perfomance-Problemen fehlen auf dem PC wichtige Einstellungen wie Ultrawide-Support und eine offene Framerate-Begrenzung.

Wie schlimm ist es auf dem PC? Die Probleme der PC-Version scheinen die der Konsolen leider weit zu überholen. So hat die PC-Fassung von Elden Ring nicht nur Probleme mit der allgemeinen Perfomance, sondern auch mit dem Nachladen von Objekten.

Dadurch kommt es immer wieder zu eingefrorenen Bildern, die den Spielfluss deutlich stören. Immer dann, wenn das Spiel neue Gegnertypen oder Objekte lädt, kann es hier zu den sogenannten “Stuttern” kommen. Das heißt, dass einzelne Frames kurz einfrieren und das Spiel sozusagen stottert.

Während diese Probleme mit zunehmender Länge einer Spielsession besser werden, weil sich das Game bestimmte Objekte zwischenspeichert, gibt es weitere Probleme, die persistenter sind. So rutscht das Spiel beim Betreten eines neuen Gebietes selbst mit guter Hardware auf bis zu 40 FPS herunter, wie die Website Eurogamer berichtet.

Weiterhin ist anzumerken, dass PC-Spieler auch auf einige Features verzichten müssen, die man normalerweise vor dem Computer gewohnt ist. So bietet Elden Ring keine offene Framerate und läuft bestenfalls auf 60 FPS, denn höher lässt euch das Spiel einfach nicht gehen.

Auch ein Support für Ultra-Wide-Monitore gibt es nicht und einige Grafikoptionen fallen nicht so ausführlich aus, wie ihr das von anderen PC-Titeln gewohnt seid.

Infos im Detail findet ihr in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was könnt ihr gegen die Probleme bei Elden Ring tun?

Was hilft auf der Xbox? Sowohl die Xbox Series X als auch Series S verfügen über die Option VRR, was für Variable Refresh Rate steht. Diese Option sorgt zwar nicht per se dafür, dass euer Spiel flüssiger läuft, es macht jedoch den Anschein, dass es das tut. Die VRR-Option reduziert die Anzahl der wahrnehmbaren Stoterrer nämlich deutlich.

Der Nachteil ist, dass nicht nur die Konsole, sondern auch euer Fernseher oder Bildschirm diese Funktion unterstützen muss. Habt ihr aber beides, könnt ihr einfach in den Einstellungen eurer Konsole VRR aktivieren und habt ein angenehmes Erlebnis mit Elden Ring.

Elden Ring: Statt PS5-Version lieber die PS4 Version?

Was hilft auf der PS5? Hier wird es schon schwieriger, da die PS5-Version mit deutlich härteren Perfomance-Problemen zu kämpfen hat und die Sony-Konsole leider keine VRR-Funktion bietet. Hier können wir euch dazu raten, auf die PS4-Version zu wechseln und diese auf der PS5 zu spielen.

Dann müsst ihr auf hohe Auflösungen verzichten und auch einige Umgebungseffekte sehen nicht mehr so schön aus wie im nativen PS5-Spiel. Das PS4 Elden Ring ist derzeit dennoch die beste Option, um auf der PS5 durchgehend stabile 60 FPS zu erreichen.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Was hilft auf dem PC? Derzeit noch wenig. Auch für den PC gibt es, die Möglichkeit verschiedene VRR-Dienste wie Nvidias G-Sync oder AMDs Freesync zu nutzen. Diese sorgen dann ähnlich wie auf der Xbox dafür, dass das Spiel ein wenig flüssiger aussieht.

Dennoch hat die PC-Version von Elden Ring im Vergleich derzeit noch mit den härtesten Problemen zu kämpfen. Allerdings ist das etwas, was zukünftige Patches noch beheben können und vermutlich auch werden. Eine offizielle Aussage dazu gibt es aber derzeit noch nicht.

Wenn ihr also nicht zu heiß auf Elden Ring seid und nur einen PC habt, auf dem ihr das Game zocken könnt, ist es derzeit noch ratsam, die nächsten Patches abzuwarten. Außerdem braucht ihr einen ordentlichen PC, denn wie die Kollegen von Gamestar herausgefunden haben, lässt sich Elden Ring mit weniger als 12 GB RAM teils einfach nicht starten.

Die Community ist enttäuscht, hofft auf Patches

Wie reagieren die Fans? Auf reddit und Twitter häufen sich die negativen Kommentare zu den technischen Problemen. Bereits im Vorfeld waren die Systemanforderungen von Elden Ring ein großes Streitthema bei den Fans. Viele fühlen sich nun in ihrer Skepsis bestätigt und lassen ihren Frust in den sozialen Netzwerken raus.

Viele überlegen nun, doch nicht auf dem PC oder der Xbox, sondern auf der PS5 zu spielen, da die PS4 Version auf der neuen Sony Konsole derzeit der einzige Weg zu sein scheint, flüssig mit 60 FPS zu spielen. Andere wiederum schreiben, dass sie erst einmal auf die nächsten Patches warten und Elden Ring somit nicht zum Release spielen wollen.

Sen1c92 schreibt (via Twitter): “Ich wusste, ich hätte warten sollen, Mist. Na dann, zurück zu Horizon, lol.”

Andere User haben noch Hoffnung, so schreibt St_Dismas (via Twitter): “Ich gehe vollkommen davon aus, dass irgendwelche Hobby-Profis von reddit diese Fehler mit Fan-Patches sehr schnell in den Griff bekommen.”

RobinNico9 ist weniger zuversichtlich (via Twitter): “Und genau deswegen warte ich normalerweise darauf, solche Spiele zu kaufen. Ich sollte sowas nie direkt zum Launch mitnehmen.”

Was haltet ihr von Elden Ring? Habt ihr den Titel vorbestellt und könnt mit den technischen Problemen leben? Denkt ihr, dass ein Fix bereits auf dem Weg ist und nicht sehr lange auf sich warten lässt? Oder sind euch kleine Stoterrer einfach egal und ihr freut euch noch genau so sehr auf das Soulslike? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Elden Ring: Alle Infos zu Koop und PvP – So funktioniert der Multiplayer