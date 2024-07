Elden Ring: Neuer Build im DLC ist so mächtig, dass ihr den Endboss damit demütigt

Jetzt wiederholt ihr den Vorgang und kloppt immer wieder mit der Kriegsasche: Wilde Schläge auf Radahn ein. Wenn die Schläge ihn nicht töten, dann wird es die Blutung schaffen. Wie fandet ihr den Build? Habt ihr Radahn schon besiegen können? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Elden Ring: So besiegt ihr Messmer leicht und erhaltet seine Belohnungen

Elden Ring: Der beste Blood Build lässt euch Bosse in Sekunden schmelzen – So spielt ihr ihn

Elden Ring zeigt ersten Trailer zum neuen DLC „Shadow of the Erdtree“

Elden Ring zeigt den DLC “Shadow of the Erdtree” im Story-Trailer

Radahn ist im DLC ein flinker Bursche und viele Spieler versuchen seinen Angriffen auszuweichen, doch manchmal ist der Angriff die beste Verteidigung. Mit diesem Build müsst ihr nicht einmal ausweichen. Ihr könnt jeden Schlag einstecken, werdet nicht zu Boden geworfen und regeneriert dabei sogar eure LP und das nebenbei. Solltet ihr an diesem Build interessiert sein, zeigen wir euch jetzt alle Details und was ihr dazu benötigt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to