„Habe meinen Stolz aus dem Fenster geworfen“ – Selbst Hardcore-Spieler lassen sich helfen, weil der DLC zu Elden Ring so schwer ist

Nach dem ersten Wochenende mit dem neuen DLC zu Elden Ring ist das große Thema die Schwierigkeit. Viele Spieler finden, dass der DLC viel zu schwierig ist. Ein Oldschool-Spieler rät euch aber, ein Feature zu nutzen, das viele im Hauptspiel verschmäht hatten.

Worum geht es? Für viele Spieler ist der DLC Shadows of the Erdtree aktuell ein schwieriges Unterfangen. Trotz hohem Level haben viele Spieler Probleme damit, voranzukommen. Hidetaka Miyazaki reagierte schon darauf und sagte, genau das sei der Punkt an der Schwierigkeit.

Auf Reddit gibt ein User den andern Spielern jetzt den Tipp, ein verschmähtes Feature zu nutzen, denn das Spiel sei darauf ausgelegt. Hierbei geht es um die Aschen, die euch Mitstreiter an die Hand geben. Die bekannteste davon ist die Mimic Tear.

Die Aschen und viele Waffen sorgten schon damals beim Hauptspiel für einige Diskussionen, denn viele Spieler verschmähten Möglichkeiten, sich das Spiel deutlich zu erleichtern. Damals schrien einige sogar nach Nerfs: Elden Ring – Spieler diskutieren über das Balancing.

Einen Blick auf den DLC zu Elden Ring erhascht ihr in diesem Trailer:

Sie sind nicht länger optional

In dem Reddit-Thread spricht der Useer TheHessianHussar, wie er als oldschool Souls-Gamer die Beschwörungen im Hauptspiel ignoriert hat, um die echte Erfahrung zu bekommen. Doch er erkennt jetzt auch an, dass die Geister-Summons nicht länger optional sind.

Er beschreibt, wie er 64-mal versucht hat, seinen zweiten DLC-Boss zu besiegen, und es nicht mal geschafft hat, ihn unter ein Drittel Leben zu bekommen. Danach warf er seinen Stolz aus dem Fenster und nutzte die Mimic Tear. Mit der schaffte er den Boss nach dem zweiten Versuch.

Zum Schluss empfiehlt er den Leuten, einfach die Aschen zu benutzen; man könne ja im zweiten Playthrough die ethische Route gehen.

Unter dem Thread sammeln sich unzählige Kommentare; beispielsweise wird erwähnt, wie sich auch über die Bosse aus dem Hauptspiel beschwert wurde, als ein neuer Spieler danach fragt.

JetPackM: Ja, wir hatten Margit […] “Pre-Patch” Radahn (er hatte nur janky Hitboxes, die aufgeräumt werden musste), und Beschwörungen waren schlimmer als Mord … Warte, die Leute denken das immer noch …

mixx414: Ich finde es immer so lahm, wenn Leute über andere lästern, die Beschwörungen benutzen. Und ja, ich denke, das ist genauso lahm wie das hier. Darauf zu bestehen, dass Beschwörungen nicht mehr optional sind.

whatistheancient: Sie sind auf jeden Fall noch optional. Es hängt davon ab, wie sehr Sie den Boss üben wollen.

Der Post ist voll mit Leuten, die predigen, dass man das Spiel einfach spielen soll, wie man will. Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr alles, was das Spiel bietet, oder setzt ihr euch Limitationen? Schreibt es uns in die Kommentare. Vor dem DLC war der wohl schwierigste Boss Malenia. Schwerer sollte das DLC eigentlich nicht werden, doch MeinMMO-Autor Christos Tsogos nimmt euch die Hoffnung: Die Bosse im DLC von Elden Ring sollten nicht schwerer sein, als im Hauptspiel – Doch das war dreist gelogen