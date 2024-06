Chef von FromSoftware: „Wenn wir wollten, dass die ganze Welt Elden Ring spielt, könnten wir es leichter machen“

Das Action-Rollenspiel Elden Ring ist schwer. Der neue DLC „Shadow of the Erdtree“ ist sogar noch schwerer. In einem Interview erklärt der Boss von Elden Ring, warum das so sein muss. Denn auch wenn man bei Elden Ring Kompromisse einging und dem Spieler Luft zum Atmen gönnt – es soll kein Spiel für jeden sein. Nur wenn es richtig hart ist, bekommen Spieler auch dieses befriedigende Gefühl, etwas erreicht zu haben.

Das war die Frage: In einem Interview mit „The Guardian“ wird der Chef von Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, mit dem Schwierigkeitsgrad von Elden Ring konfrontiert. Das mag etwas zynisch klingen, weil der DLC nun so schwer ist, aber die Interviewerin fragt Hidetaka Miyazaki:

Ob er glaubt, dass Elden Ring so erfolgreich ist, weil es zugänglicher ist als anderer Spiele von FromSoftware. Statt immer und immer wieder gegen einen unbesiegbaren Boss anzutreten, könne man auch woanders hingehen.

In Elden Ring werde einem zumindest nicht ständig das Gesicht in den Dreck gedrückt.

Ob der Chef glaube, Elden Ring sei erfolgreicher als Sekiro, weil es zugänglicher sei?

„Es ist ja genau der Punkt, dass es so schwer ist“

Das ist die Antwort: Der Chef gesteht ein, dass Elden Ring dem Spieler mehr Freiheiten zugesteht als andere Spiele des Entwicklers.

Man wollte nicht, dass sich der Spieler klaustrophobisch fühlt oder in seinen Möglichkeiten beschränkt. Elden Ring habe nicht die düstere Fantasy von anderen FromSoftware-Spielen, aber dieselbe Kühle. Jedoch wolle man den Spielern das Gefühl geben, Luft schnappen zu können. Das bringe das „High Fantasy“-Genre so mit sich.

„Wenn wir wollten, dass die ganze Welt das Spiel spielt, könnten wir den Schwierigkeitsgrad herunterschrauben“

Laut dem Chef gäbe es diese Diskussion, über den Schwierigkeitsgrad bei jedem neuen Spiel von FromSoftware. Andere Entwickler würden einen Easy-Mode einführen, manche Gegner sogar ganz aus dem Spiel entfernen. Aber für ein Spiel wie Elden Ring komme das nicht infrage. Dass es so herausfordernd ist, sei ja genau der Punkt und hier die Schwierigkeit zurückzudrehen, würde es kreativ kompromittieren:

Wenn wir wirklich wollten, dass die ganze Welt das Spiel spielt, könnten wir einfach den Schwierigkeitsgrad immer weiter herunterschrauben. Aber das war nicht der richtige Ansatz. Hätten wir diesen Ansatz gewählt, glaube ich nicht, dass das Spiel so geworden wäre, wie es ist, denn das Erfolgserlebnis, das die Spieler beim Überwinden dieser Hürden haben, ist ein so grundlegender Teil des Spielerlebnisses. Den Schwierigkeitsgrad herunterzuschrauben, würde dem Spiel diese Freude nehmen – was in meinen Augen das Spiel selbst zerstören würde.

